ΕΛΑΣ: Ψηφιακή ασπίδα για το απόρρητο - Καταγγελίες για παρακολουθήσεις μέσω gov.gr με ένα Κλικ

Η Ελληνική Αστυνομία προσφέρει πλέον στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ψηφιακά παραβιάσεις του απορρήτου των ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών επικοινωνιών, μέσω της πλατφόρμας gov.gr και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι καταγγέλλοντες εισέρχονται με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet ή του web banking, συμπληρώνουν μια ειδική φόρμα με βασικά στοιχεία της υπόθεσης (τι, πού, πότε, πώς) και μπορούν να επισυνάψουν σχετικά αποδεικτικά αν υπάρχουν.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα ή τη νομική φύση της υπόθεσης, ενδέχεται να ζητηθεί επιπλέον επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές ή να χρειαστεί η υποβολή έγκλησης σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η ΕΛ.ΑΣ καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη νέα δυνατότητα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα κατά της παρακολούθησης: «Μην αφήνεις την παραβίαση του απορρήτου σου αναπάντητη! Κατάγγειλέ το online στο gov.gr – με ασφάλεια και ταχύτητα».