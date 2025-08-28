ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Mantra για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ
Επιχειρήσεις
14:50 - 28 Αυγ 2025

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Mantra για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), μέλος του Enterprise Europe Network, προσκαλεί τις επιχειρήσεις – μέλη του από τους κλάδους της κατασκευής μηχανημάτων, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων, κεραμικών ή μεταλλικών κατασκευών, να εγγραφούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Mantra, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει ως στόχο την προώθηση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων διαρκεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Mantra παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 50.000 ευρώ για τη δοκιμή και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής προσαρμοσμένων, σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους.

Με την εγγραφή τους στην κοινοτική πλατφόρμα MANTRA, οι επιχειρήσεις

εντάσσονται αυτόματα σε ένα διευρυμένο δίκτυο καινοτόμων εταιρειών και παρόχων τεχνολογίας

αποκτούν πρόσβαση στις ενημερώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες δικτύωσης του έργου ενώ, επιπρόσθετα, όσες το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης έως 50.000 ευρώ για την υιοθέτηση προσαρμοσμένων τεχνολογικών λύσεων στην επιχείρησή τους, με στόχο τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα:

https://mailchi.mp/2adc5723d1a1/5h2ef1wwu9-10338151

Για περισσότερες πληροφορίες από το ΒΕΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:

την Ντ. Μάνεση | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | τηλ.+30 210-3680879

την Μ. Πελέκη | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | τηλ.+30 210 3680722

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας
Ειδήσεις

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας

ΓΣΕΕ: Προσφυγή στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για ζητήματα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα
Εργασιακά

ΓΣΕΕ: Προσφυγή στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για ζητήματα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα

Το Bitcoin ανακάμπτει, αλλά τα altcoins κλέβουν την παράσταση – «Εκτόξευση» 56% για το CRO
Νομίσματα

Το Bitcoin ανακάμπτει, αλλά τα altcoins κλέβουν την παράσταση – «Εκτόξευση» 56% για το CRO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030
Επιχειρήσεις

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Magazino
15/06/2026 - 16:49

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:44

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:38

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Πολιτική
15/06/2026 - 16:32

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Εργασιακά
15/06/2026 - 16:29

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ