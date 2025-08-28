Το Bitcoin ανακάμπτει, αλλά τα altcoins κλέβουν την παράσταση – «Εκτόξευση» 56% για το CRO

Η σταδιακή ανάκαμψη της τιμής του Bitcoin, που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχει οδηγήσει το κρυπτονόμισμα να ξεπεράσει τα 113.000 δολάρια, για πρώτη φορά από τη Δευτέρα (25/8), μετά τη «βουτιά» που έκανε, καθώς η εβδομάδα ξεκίνησε με εκτεταμένες ρευστοποιήσεις αξίας άνω των 900 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά κρυπτογράφησης.

Παράλληλα, από τα altcoins - παρόλο που αρκετά εξ αυτών κατέγραψαν αξιοσημείωτα κέρδη το τελευταίο 24ωρο - την παράσταση κλέβει το CRO, το εγγενές token του οικοσυστήματος Cronos.

Καθώς ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του, δύο παρατηρήσεις ξεχωρίζουν:

Πρώτον, η συνήθης αύξηση της μεταβλητότητας που παρατηρείται τόσο στις παραδοσιακές αγορές όσο και στις αγορές κρυπτονομισμάτων δεν εμφανίστηκε φέτος.

Αυτό πιθανότατα οφείλεται στις προσδοκίες της αγοράς για επερχόμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, σε συνδυασμό με τα ρεκόρ δημοσιονομικών δαπανών - δηλαδή ένα ενισχυμένο σενάριο τύπου Goldilocks, όπου τα πάντα είναι «ακριβώς όπως πρέπει». Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: πότε τόνωση της οικονομίας θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολική;

Δεύτερον, οι θεσμικές ροές κεφαλαίων αποκαλύπτουν μια απόκλιση ανάμεσα σε Bitcoin και Ethereum. Τα ETF Ethereum στις ΗΠΑ κατέγραψαν καθαρές εισροές 3,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στον Αύγουστο, παρατείνοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Αντίθετα, τα ETF Bitcoin είχαν εκροές άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία τους.

Αυτή η διαφορά δείχνει στροφή επενδυτών από το Bitcoin προς το Ethereum, και πιθανόν μια επικείμενη άνοδο στις τιμές των altcoins.

«Η άνοδος των altcoin treasuries μπορεί να είναι ο καταλύτης που θα πυροδοτήσει την τελική φάση του τρέχοντος κύκλου αγοράς και θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα altseason», δήλωσε ο Ray Yossef, αναλυτής της αγοράς κρυπτονομισμάτων και ιδρυτής της εφαρμογής NoOnes.

Μεγάλα ονόματα όπως οι BitMine, SharpLink, Galaxy Capital, Pantera και ακόμη και επιχειρήσεις όπως η Trump Media, έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται σε κορυφαία altcoins όπως τα ETH, SOL, BNB και CRO ως αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία θησαυροφυλακίου.

«Δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνονται και ανακατανέμονται σε αυτά τα θησαυροφυλάκια. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης από θεσμικούς επενδυτές ενισχύει την αντίληψη γύρω από τα altcoins, δείχνοντας πως το θεσμικό κεφάλαιο δεν είναι πλέον αποκλειστικά για το BTC», πρόσθεσε ο Yossef.

Παράλληλα, σε πρόσφατο άρθρο του, ο Arthur Hayes, CIO και συνιδρυτής του Maelstrom Fund, προέβλεψε ότι τα ENA, ETHFI και HYPE θα καταγράψουν ανόδους 51x, 34x και 126x αντίστοιχα, έως το 2028.

Εν τω μεταξύ, όσο η προσοχή της αγοράς φαίνεται να μετατοπίζεται προς τα μικρότερα altcoins, αναλυτές επισημαίνου ότι οι traders του Bitcoin θα πρέπει να παρακολουθούν το επίπεδο των $113.600, καθώς εκεί μπορεί να εμφανιστεί πίεση πωλήσεων από βραχυπρόθεσμους επενδυτές που φτάνουν σε breakeven.

Την ίδια στιγμή, μία σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Bybit ανακοίνωσε την προσθήκη των δεικτών υπονοούμενης μεταβλητότητας του Volmex για Bitcoin και Ethereum στη σελίδα Advanced Earn, έναν κόμβο για προϊόντα υψηλών αποδόσεων. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη μεγαλύτερη ζήτηση για trading βασισμένο στη μεταβλητότητα.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8), το Bitcoin κινείται στα 113.006,82 δολάρια με κέρδη της τάξης του 1,48% και την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει τα 2,25 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά κυμαίνεται γύρω στο 57,5%.

Παράλληλα, το Ethereum «παίζει» στα 4.601,49 δολάρια με απώλειες 0,18%, ενώ γενικά το κλίμα στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα είναι θετικό.

Ξεχωρίζει το CRO (Cronos), το οποίο έχει εκτοξευτεί κατά 56% σχεδόν, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο 0,3539 δολάριο.

Το XRP κερδίζει 0,22% στα 3,01 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 4,21% στα 213,70 δολάρια, το Dogecoin σημειώνει κέρδη 1,59% στο 0,2239 δολάριο και το Cardano ακολουθεί με +0,26% στο 0,8663 δολάριο.

Την ίδια στιγμή, το Shiba Inu κερδίζει 0,99% στο 0,00001261 δολάριο και το Monero (XMR) βρίσκεται στο +0,55% και τα 273,29 δολάρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά $70 δισεκατομμύρια και πλέον αγγίζει τα $4 τρισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko (CG).

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