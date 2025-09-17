ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
General Manager στην Beverage World ο Βαγγέλης Σμυρλής
Επιχειρήσεις
11:41 - 17 Σεπ 2025

General Manager στην Beverage World ο Βαγγέλης Σμυρλής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Beverage World, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, καλωσορίζει τον Βαγγέλη Σμυρλή, ένα καταξιωμένο στέλεχος με πολυετή και διεθνή πορεία στον κλάδο των FMCG, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα General Manager, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Ο κ. Σμυρλής διαθέτει πάνω από τρεις δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές επιτυχίες στον μετασχηματισμό επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων αγορών και τη δυναμική επέκτασή τους. Έχει δημιουργήσει και ηγηθεί ομάδων υψηλών επιδόσεων σε Ευρώπη, Αφρική, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ η επαγγελματική του πορεία σε εταιρείες κολοσσούς όπως Diageo, William Grant & Sons και Amber Beverage Group υπογραμμίζει την ικανότητά του να καθοδηγεί με όραμα και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό.

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ο κ. Σμυρλής δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου χαρά που εντάσσομαι στην ομάδα της Beverage World και στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Ανυπομονώ να εργαστούμε όλοι μαζί και να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην αγορά δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με σεβασμό στους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και στον Έλληνα καταναλωτή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μαζεμένα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πριν τη μείωση επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια

«Μαζεμένα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πριν τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics
Επιχειρήσεις

Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Yποδομές και ενεργειακή αυτονομία «κλειδί» για τα logistics

Έρχεται «κοστούμι φόρου» για ξεχασιάρηδες - Οι προθεσμίες
Φορολογία

Έρχεται «κοστούμι φόρου» για ξεχασιάρηδες - Οι προθεσμίες

Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο
Ειδήσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Beverage World: Με ελληνικό άρωμα μπύρας το «μπουκέτο» προϊόντων της
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Beverage World: Με ελληνικό άρωμα μπύρας το «μπουκέτο» προϊόντων της

Lavazza: Νέος γάμος μετά το συναινετικό διαζύγιο με την Coca-Cola
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Lavazza: Νέος γάμος μετά το συναινετικό διαζύγιο με την Coca-Cola

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ