Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς στηρίζουν το ΕΚΑΒ

Με δωρεά 2 εκατ. ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας, που καλύπτουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) συμβάλλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων αεροδιακομιδών ασθενών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια κατά τους θερινούς μήνες του 2026.

Η χορηγία στηρίζει μία σύγχρονη δράση του Υπουργείου Υγείας, και συγκεκριμένα του ΕΚΑΒ, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα σε ιδιαίτερα επείγοντα περιστατικά, σε δύσκολες συνθήκες μεταφοράς, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, δήλωσε: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Με τη νέα αυτή δωρεά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το έργο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός για τη διάσωση μιας ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη δέσμευση των τραπεζών σε πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε φορά που ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό στόχο, μπορούν να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών.»

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η ενίσχυση του στόλου των υγειονομικών αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ με δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, πάνω απ' όλα, για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας. Κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά, η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς για τη σημαντική αυτή δωρεά τους στο ΕΣΥ. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό σκοπό, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και σώζουν ζωές. Στο Υπουργείο Υγείας συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε το ΕΚΑΒ, επενδύοντας σε σύγχρονα μέσα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε κάθε πολίτης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να έχει πρόσβαση σε άμεση και ποιοτική επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και την υλοποιούμε καθημερινά με συγκεκριμένες πράξεις».

Η παράδοση του έργου, έγινε σήμερα στο πολιτικό αεροδρόμιο Μεγάρων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδ. Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους, των Διευθυνόντων Συμβούλων της Alpha Bank Β. Ψάλτη, της Eurobank Φ. Καραβία, του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκ. Χαρδούβελη, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Πειραιώς Χρ. Μεγάλου, του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γ. Χαραλάμπους και της acting Γενικής Διευθύντριας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ( ΕΕΤ) Χ. Απαλαγάκη.

Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η διάθεση δύο σύγχρονων ελικοπτέρων τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένων για αποστολές αεροδιακομιδής και στελεχωμένων με εξειδικευμένα πληρώματα, τα οποία θα επιχειρούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας τις ανάγκες της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση της δωρεάς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.