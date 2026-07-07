Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 3.535, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρχές, ενώ σχεδόν 18.000 άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς στέγη περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την καταστροφή που έπληξε την πρωτεύουσα και τις γειτονικές παράκτιες περιοχές.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε ότι, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, 16.740 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 17.854 έχουν μείνει άστεγοι μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.

Τα νέα στοιχεία αναδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής στο Καράκας και κυρίως στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια περιοχή που επλήγη περισσότερο, την ώρα που εντείνονται οι επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την κρίση.

Η αντιπροεδρία Κοινωνικών Υποθέσεων της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 12.800 άνθρωποι φιλοξενούνται σήμερα σε 80 προσωρινά καταφύγια στο Καράκας και τη Λα Γκουάιρα.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ο δρ. Μαουρίσιο Σέρπα Καλντερόν, σύμβουλος του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας (PAHO) στην Ουάσιγκτον, προειδοποίησε ότι οι συνθήκες στους προσωρινούς καταυλισμούς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

«Μετά από έναν μεγάλο σεισμό δημιουργούνται προσωρινά καταφύγια ή καταυλισμοί. Οι κίνδυνοι σχετίζονται με τον συνωστισμό, τον ανεπαρκή αερισμό, τη διακοπή της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, τα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση τροφίμων και απορριμμάτων», δήλωσε στο Reuters.

Όπως εξήγησε, οι άμεσες προτεραιότητες είναι η αντιμετώπιση των αναπνευστικών λοιμώξεων, των διαρροϊκών νοσημάτων, των δερματικών παθήσεων, των μολύνσεων τραυμάτων, του δάγκειου πυρετού, αλλά και ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως ο τέτανος, η ιλαρά, η ερυθρά, η διφθερίτιδα, ο κοκκύτης και η πολιομυελίτιδα.

Επικρίσεις για την κυβερνητική αντίδραση

Η ασκούσα χρέη προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπερασπίστηκε τη διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση, παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών, πολλοί από τους οποίους κάνουν λόγο για καθυστερημένη και ανεπαρκή ανταπόκριση.

Διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η International Rescue Committee (IRC), έχουν επίσης ασκήσει έντονη κριτική στις αρχές.

Η Ροντρίγκες υποστήριξε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά τους σεισμούς και ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας στρατιωτικής μονάδας, η οποία θα αναλαμβάνει την αντιμετώπιση μελλοντικών φυσικών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συνεχίζονται οι ταφές των θυμάτων

Στη Λα Γκουάιρα, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν φορτηγά και ιατροδικαστικές ομάδες να μεταφέρουν φέρετρα, ενώ μηχανήματα άνοιγαν μεγάλους τάφους σε έκταση όπου είχαν τοποθετηθεί λευκοί σταυροί, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ταφή των θυμάτων.

Το υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης της Βενεζουέλας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η ισπανική εφημερίδα El País δείχνουν ότι ορισμένοι τάφοι φέρουν τα ονόματα των νεκρών, ενώ άλλοι έχουν μόνο αριθμητική σήμανση.

Για την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού θυμάτων, ο δρ. Σέρπα ανέφερε ότι ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρείχαν τεχνικές οδηγίες για τη διαχείριση των σορών, ειδικούς σάκους μεταφοράς, τρεις ψυκτικούς θαλάμους στο λιμάνι της Λα Γκουάιρα και δύο αποτεφρωτήρια σε άλλες περιοχές.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι ενισχύουν συνεχώς τις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε συνεργασία με την κυβέρνηση στο Καράκας.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, ομάδες έρευνας και διάσωσης εξακολουθούν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ καταφθάνουν εξειδικευμένα συνεργεία μηχανικών και πρόσθετο ιατρικό προσωπικό.

Οι εθνικές υγειονομικές αρχές εξετάζουν επίσης στοχευμένες εκστρατείες εμβολιασμού στους προσωρινούς καταυλισμούς, με βάση την εκτίμηση κινδύνου, τη διαθεσιμότητα εμβολίων και τα εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

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