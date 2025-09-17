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«Μαζεμένα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πριν τη μείωση επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια
10:39 - 17 Σεπ 2025

«Μαζεμένα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πριν τη μείωση επιτοκίων από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν ανοδικά την Τετάρτη (17/9), καθώς οι παγκόσμιες αγορές αναμένουν μείωση των επιτοκίων της Fed.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται με οριακή 0,10%, με τους περισσότερους κλάδους σε θετικό έδαφος.

Μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηρίων, ο δείκτης DAX της Γερμανίας έχει άνοδο 0,5%, ενώ ο CAC είναι στο +0,13%. Ανάλογα κέρδη και στο Λονδίνο.

Ασία

Νωρίτερα, στην Ασία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,15%, κινούμενος κάτω από το ιστορικό υψηλό των 45.055 μονάδων.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite κινήθηκε κατά 0,29% υψηλότερα, παραμένοντας κοντά σε υψηλά δεκαετίας.

Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI είχε απώλειες 1,02%, υποχωρώντας μετά από έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις ιστορικών υψηλών.

Την πιο μεγάλη άνοδο είχε ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με +1,71%, στηριζόμενος στα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου.



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