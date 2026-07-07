Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και η αγορά της Αθήνας είναι έτοιμη να υποδεχθεί το καταναλωτικό κοινό με πραγματικές και μεγάλες εκπτώσεις, πλούσια ποικιλία προϊόντων και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες της Αττικής και τους επισκέπτες της πόλης, να επιλέξουν το κέντρο της Αθήνας καθώς και τις περιφερειακές αγορές, στηρίζοντας τα φυσικά καταστήματα που διατηρούν ζωντανές τις γειτονιές και τις τοπικές αγορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.



Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνος Τσαγγάρης, δήλωσε:



«Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ποιοτικές και οικονομικές αγορές, αλλά και για τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους. Σας περιμένουμε στα καταστήματα της Αθήνας και των περιφερειακών αγορών, όπου θα βρείτε πραγματικές προσφορές, άριστη εξυπηρέτηση και μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Επιλέγοντας τις τοπικές αγορές, στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και την οικονομία των πόλεων μας».