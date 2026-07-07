ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Προειδοποίηση προς τους πολίτες για νέα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης απευθύνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε επιτήδειους που εμφανίζονται ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή εταιρειών του ενεργειακού κλάδου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και τους ενημερώνουν ψευδώς ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και ραδιενέργειας στην κατοικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο και την αναστάτωση που προκαλούν, ζητούν από τα υποψήφια θύματά τους να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι.

Όπως επισημαίνει η ΡΑΑΕΥ, στόχος των δραστών είναι να προκαλέσουν πανικό, ώστε οι πολίτες είτε να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους είτε να αποκαλύψουν προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία.

Η Αρχή διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι ούτε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ούτε εργαζόμενοι εταιρειών του ενεργειακού τομέα πρόκειται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να ζητήσουν από πολίτες χρήματα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση και συνιστά:

Να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

Να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη κάθε επικοινωνία από άγνωστα πρόσωπα.

Να μην επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στις κατοικίες τους.

Να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό υποπέσει στην αντίληψή τους.

Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι η αυξημένη προσοχή και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών αποτελούν τα αποτελεσματικότερα μέσα προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους απόπειρες εξαπάτησης.