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ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ
Ειδήσεις
12:23 - 07 Ιουλ 2026

ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Προειδοποίηση προς τους πολίτες για νέα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης απευθύνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε επιτήδειους που εμφανίζονται ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή εταιρειών του ενεργειακού κλάδου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και τους ενημερώνουν ψευδώς ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και ραδιενέργειας στην κατοικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο και την αναστάτωση που προκαλούν, ζητούν από τα υποψήφια θύματά τους να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι.

Όπως επισημαίνει η ΡΑΑΕΥ, στόχος των δραστών είναι να προκαλέσουν πανικό, ώστε οι πολίτες είτε να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους είτε να αποκαλύψουν προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία.

Η Αρχή διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι ούτε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ούτε εργαζόμενοι εταιρειών του ενεργειακού τομέα πρόκειται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να ζητήσουν από πολίτες χρήματα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση και συνιστά:

  • Να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.
  • Να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη κάθε επικοινωνία από άγνωστα πρόσωπα.
  • Να μην επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στις κατοικίες τους.
  • Να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό υποπέσει στην αντίληψή τους.

Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι η αυξημένη προσοχή και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών αποτελούν τα αποτελεσματικότερα μέσα προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους απόπειρες εξαπάτησης.

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