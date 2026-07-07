ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και τους ενημερώνουν ψευδώς ότι υπάρχει δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ακόμη και ραδιενέργειας στην κατοικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο και την αναστάτωση που προκαλούν, ζητούν από τα υποψήφια θύματά τους να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονται στο σπίτι.
Όπως επισημαίνει η ΡΑΑΕΥ, στόχος των δραστών είναι να προκαλέσουν πανικό, ώστε οι πολίτες είτε να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους είτε να αποκαλύψουν προσωπικά και ευαίσθητα στοιχεία.
Η Αρχή διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι ούτε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ούτε εργαζόμενοι εταιρειών του ενεργειακού τομέα πρόκειται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να ζητήσουν από πολίτες χρήματα, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.
Παράλληλα, η ΡΑΑΕΥ καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση και συνιστά:
- Να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες ή στοιχεία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.
- Να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη κάθε επικοινωνία από άγνωστα πρόσωπα.
- Να μην επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στις κατοικίες τους.
- Να ενημερώνουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό υποπέσει στην αντίληψή τους.
Η ΡΑΑΕΥ υπογραμμίζει ότι η αυξημένη προσοχή και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών αποτελούν τα αποτελεσματικότερα μέσα προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους απόπειρες εξαπάτησης.