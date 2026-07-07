Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Σκληρή κριτική εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ την Τρίτη (7/7), ωστόσο πήρε και αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη, σύμφωνα με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός «είχε πάρει λεφτά» για να ψηφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του υπουργού Υγείας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες», ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς.

«Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Όσα χρόνια με τιμά ο κόσμος με την ψήφο του, αποφεύγω τις προσωπικές επιθέσεις, όχι όμως την πολιτική κριτική», είπε.

Παρ’ όλα αυτά, υπενθύμισε δηλώσεις του – επί ΣΥΡΙΖΑ – Υπουργού Δικαιοσύνης, Στ. Κοντονή, λέγοντας πως ο ίδιος είχε καταγγείλει ότι λειτουργούσε «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ένας υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μητσοτάκη έβγαινε και έλεγε ότι το Μαξίμου έδινε παραδικαστικές εντολές. Τι θα έλεγε η αντιπολίτευση; Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, του οποίου ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει κάνει αυτή την καταγγελία», ανέφερε.

Επανέφερε, δε, στο προσκήνιο την αλλαγή των ποινικών κωδίκων το 2019, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τσίπρα κράτησε ανοιχτή τη Βουλή μετά την προκήρυξη των εκλογών προκειμένου να ψηφίσει τις σχετικές διατάξεις.

Όπως είπε, οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε αποφυλακίσεις βαρυποινιτών, μείωσαν ποινές για σοβαρά αδικήματα, όπως ο βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα επιβολής μικρότερων ποινών ακόμη και σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν μπορεί να αποδώσει κίνητρα στην τότε κυβέρνηση χωρίς αποδείξεις. «Τα κίνητρα της κατά παραγγελία νομοθέτησης, επειδή έχω τελειώσει και Νομική και έχω ασκήσει τη δικηγορία, χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω», σημείωσε.

Μιλώντας εξ ονόματος της κυβέρνησης στο σύνολό της, τόνισε πως δεν επιδιώκουν «ρεβάνς» για το 2015 και το 2019, ενώ επικαλέστηκε τη γνωστή φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πως «στην πολιτική δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι».

«Από τη στιγμή όμως που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα», ανέφερε, καταλήγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού».

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Ο Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση

Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης – σχολιάζοντας την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – είπε ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Τον κατηγόρησε, δε, πως στην ανακοίνωσή του συνέδεσε την υπόθεση με την κυβέρνηση και λίγες ώρες αργότερα κατηγόρησε άλλους ότι το έκαναν. «Καταρχάς, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, στη χθεσινή του ανακοίνωση, συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση. Και λίγες ώρες μετά λέει "α, εσείς το συνδέσατε"», όπως είπε. «Όταν η Δικαιοσύνη απαντά σε ανώτατο επίπεδο, η εκτελεστική εξουσία θεσμικά πρέπει να σιωπά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Ποια είναι η τακτική, είτε μιλάμε για τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Άρειο Πάγο, είτε μιλάμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε για οποιονδήποτε άλλο. Αντί να έρθω εδώ να σας πω για το πού ήμασταν στα εξοπλιστικά, όπως πριν, και πού είμαστε σήμερα, εθνική επιτυχία. Αντί να σας πω για το γεγονός ότι κάθε 2-3 μέρες ο πρωθυπουργός ανακαινίζει ένα νέο νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας, μαζί με τον υπουργό Υγείας, αντί να σας πω για τα σχολεία που αλλάζουν όψεις, αντί να μιλάμε για τα μη κρατικά, αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια, για τα προβλήματα με την ακρίβεια, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, επιδιώκουν στο σύνολο της αντιπολίτευσης εμμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε υποκλοπές».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι εύχεται να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

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Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που, όπως τόνισε, αποτελεί μέρος της πολιτικής του διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί.

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Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του, τις οποίες είχε παρομοιάσει με τις καλοκαιρινές επαναλήψεις της τηλεοπτικής σειράς «Ρετιρέ», διευκρίνισε ότι δεν υποτίμησε τη σειρά, αλλά χρησιμοποίησε το παράδειγμα για να δείξει ότι η επιτυχία των επαναλήψεων στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως θα έχει αντίστοιχη απήχηση και στην πολιτική. «Αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή οι επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετιρέ για να κάνω μια αντίστιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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