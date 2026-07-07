Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Τρίτη (7/7), καθώς οι αναφορές για επιθέσεις εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ αναζωπυρώνουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω της κρίσιμης αυτής ενεργειακής οδού.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 1,08% στα 72,77 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν επίσης άνοδο 0,90% στα 69,16 δολάρια το βαρέλι.

«Το κυρίαρχο θέμα σήμερα το πρωί είναι ένα πλοίο που δέχθηκε επίθεση με πυρά στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν. «Αυτό επαναφέρει ένα μέρος του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου στις τιμές. Δεν είναι μεγάλο σε σύγκριση με όσα έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από την ανοδική κίνηση της αγοράς», διευκρίνισε ο ίδιος στο ίδιο φόντο.

«Επομένως, εάν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, τα 75 δολάρια θα αποτελέσουν το φυσικό επόμενο επίπεδο που θα εξετάσει η αγορά, πριν από τα 80 δολάρια», συμπλήρωσε.

Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, μετά το πλήγμα που δέχθηκε στην ίδια περιοχή ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, σύμφωνα με πηγές στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας.

Τέσσερις πηγές με γνώση του περιστατικού ανέφεραν την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο LNG του Κατάρ υπέστη σημαντικές ζημιές όταν επλήγη ενώ διέπλεε την πλευρά των Στενών που ανήκει στο Ομάν. Οι πληροφορίες αυτές ακολούθησαν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν πυραύλους κατά πλοίων που διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι δε θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, εφόσον συνεχίζονται οι απειλές από τις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι η δήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε λιγό μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα «ολοκληρώσει τη δουλειά» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Ιαπωνία αναμένεται να ενισχύσει αυτό τον μήνα τις προμήθειές της σε αργό πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, καθώς δύο ακόμη μεγάλα ιαπωνικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο και είχαν παραμείνει εγκλωβισμένα, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης.

Η Societe Generale εκτιμά ότι η αγορά πετρελαίου αναμένεται να μετατραπεί από ελλειμματική σε πλεονασματική στα τέλη του 2026 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027, καθώς η αύξηση της προσφοράς θα ξεπεράσει την πιο αργή αύξηση της ζήτησης.

Η γαλλική τράπεζα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, εκτιμώντας πλέον ότι το Brent θα διαμορφωθεί στα 75 δολάρια το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 83 δολάρια, ενώ για το 2027 προβλέπει μέση τιμή 73 δολάρια το βαρέλι, από 79 δολάρια προηγουμένως.

Παράλληλα, η Societe Generale εκτιμά ότι τα αποθέματα πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά, αν και η μεταβλητότητα στην αγορά πιθανότατα θα παραμείνει υψηλή.

Από τη δική της μεριά, η Σαουδική Αραβία εξετάζει την επέκταση της δυναμικότητας του αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου προς τις δυτικές ακτές της στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στο βασίλειο και ενδεχομένως σε γειτονικές χώρες να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου κινούνται αυξημένα το μεσημέρι της Τρίτης κατά 4,36% στα 46,05 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,55% στα 4,144.14 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι χάνει 1,49% στα 61,40 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,09% στα 6,2378 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,11% έναντι του ευρώ στα 1.1427 δολάρια ανά ευρώ ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,09% στα 1.3376 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,05% στη 0,8542 λίρα ανά ευρώ.