ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000
Νομίσματα
14:12 - 06 Ιουλ 2026

Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ακριβώς πριν από εννέα μήνες, στις 6 Οκτωβρίου, το Bitcoin έφτασε στο ιστορικό του υψηλό, κοντά στα 126.000 δολάρια. Σήμερα διαπραγματεύεται γύρω στα 62.500 δολάρια, καταγράφοντας πτώση περίπου 50%, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει μέχρι τα 57.800 δολάρια.  

Εάν συνεχιστεί ο τετραετής κύκλος – ένα ιστορικό μοτίβο σύμφωνα με το οποίο το Bitcoin κινείται σε περίπου τετραετείς φάσεις ανόδου, καθόδου και ανάκαμψης – τότε το κατώτατο σημείο του κύκλου ενδέχεται να μην έχει ακόμη επιτευχθεί και να απέχει μερικούς μήνες, πιθανόν γύρω στον Οκτώβριο.

Σήμερα, Δευτέρα (6/7), στις παραδοσιακές αγορές παρατηρείται ενίσχυση των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης και ημιαγωγών, που φέρνουν ψηλότερα τον τεχνολογικό κλάδο.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, η SanDisk (SNDK) και η Micron Technology (MU) ενισχύονται περίπου 3%, μετά από πτώσεις έως και 14% και 6% αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι μετοχές του κλάδου neo cloud, όπως η IREN και η Cipher Digital (CIFR), κινούνται επίσης ανοδικά κατά περίπου 4%, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύονται την πρόσφατη διόρθωση.

Η κίνηση αυτή δείχνει συνεχιζόμενη εναλλαγή κεφαλαίων ανάμεσα στις μετοχές υψηλής δυναμικής στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών και στα κρυπτονομίσματα. Έτσι, καθώς κεφάλαια επιστρέφουν στον τεχνολογικό κλάδο, το Bitcoin υποχωρεί πάνω από 1%, πέφτοντας κάτω από τα 63.000 δολάρια.

Προσωρινή ανάκαμψη του Bitcoin πάνω στα 64.000 δολάρια

Το Bitcoin ανέκαμψε προσωρινά, φτάνοντας σχεδόν μέχρι τα 64.000 δολάρια, αφού τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις πιέσεις από τις αποδόσεις και ενίσχυσαν τα ευαίσθητα στη ρευστότητα assets.

Το κρυπτονόμισμα έφτασε έως τα 63.882 δολάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν υποχωρήσει ξανά γύρω στα 62.900 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk. Το υψηλό των 63.900 δολαρίων διατηρήθηκε για λίγο, προτού εμφανιστούν πωλητές.

Η πιο αδύναμη εικόνα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ μείωσε τις πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, δημιουργώντας ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα κρυπτονομίσματα και επηρεάζοντας σταδιακά τη στάση των επενδυτών ETF, οι οποίοι είχαν μειώσει τις τοποθετήσεις τους τον Ιούνιο.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή θεωρείται σταδιακή και όχι άμεση αλλαγή τάσης, με την επόμενη σημαντική ένδειξη για την πορεία της αγοράς να αναμένεται με τη δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις 14 Ιουλίου, ο οποίος θα μπορούσε είτε να ενισχύσει το θετικό κλίμα είτε να περιορίσει την ανοδική προσπάθεια.

Τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα σε ημερήσια βάση. Το token PI του Pi Network συνεχίζει να κινείται κοντά στα ιστορικά χαμηλά του και πλησιάζει στο ενδεχόμενο να καταγράψει νέο χαμηλό.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin καταγράφει ήπια κέρδη (0,3%) στα 62.800 δολάρια περίπου με την κεφαλαιοποίησή του στα 1,26 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του στην αγορά άνω του 56%.

Η εικόνα στα μεγαλύτερα altcoins παραμένει στάσιμη, καθώς τα περισσότερα δεν έχουν παρουσιάσει αξιόλογες κινήσεις είτε ανοδικά είτε καθοδικά.

Το Ethereum σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,64% στα 1.770 δολάρια περίπου και το Solana «παίζει» στα 80,67 δολάρια με άνοδο 0,2%. Το XRP βρίσκεται στο 1,14 δολάριο με +0,89% και το HYPE κερδίζει 2,52% στα 70,59 δολάρια.

Το Dogecoin κινείται στο 0,07713 δολάριο με άνοδο 1,71% και το Cardano στο 0,1827 υποχωρώντας κατά 2,09%.

Στα «κόκκινα» παίζει και το Monero με απώλειες 0,95% που το φέρνουν στα 321,40 δολάρια, ενώ το Litecoin χάνει 0,11% στα 44,68 δολάρια.

Το Shuba Inu, από την άλλη, κερδίζει 1,1% στο 0,000004360 δολάριο και το Cronos χάνει 0,25% στο 0,05949 δολάριο, ενώ και το Polkadot καταφέρνει να διασώσει το πρόσημο, με άνοδο 0,07% στο 0,8676 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κερδίζει μόλις 0,2% σε 24ωρη βάση στα 2,228 τρισ. δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές
Επιχειρήσεις

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική
Ειδήσεις

Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική

Wall Street: Ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα» παρά τις αυξημένες προβλέψεις στα εταιρικά κέρδη
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ενισχύονται οι φόβοι για «φούσκα» παρά τις αυξημένες προβλέψεις στα εταιρικά κέρδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 16:13

ΕΒΕΑ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 

Ειδήσεις
06/07/2026 - 16:07

Ηράκλειο: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 16:07

Με χτύπημα καμπάνας από τον Λευκό Οίκο ο Τραμπ γιορτάζει το ράλι της Wall Street

Ειδήσεις
06/07/2026 - 15:54

Πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο: Επίδομα στους πληγέντες και €5 εκατ. για αποκατάσταση των υποδομών

Ειδήσεις
06/07/2026 - 15:53

UEFA κατά FIFA για την υπόθεση Μπαλογκούν: «Ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή»

Ειδήσεις
06/07/2026 - 15:50

Αντίθετος ο Νετανιάχου στην πώληση F-35 στην Τουρκία – Θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
06/07/2026 - 15:40

Το fund της Καρυστιανού έφερε νέα ηχηρή αποχώρηση από την «Ελπίδα»

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 15:29

Ocado: Αλλαγή ηγεσίας στην «Tesla των σπύπερ μάρκετ» μετά το sell-off στις αγορές

Ειδήσεις
06/07/2026 - 15:19

ΕΟΤ: Ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Γενική Διευθύντρια Αθηνά Σπακουρή

Πολιτική
06/07/2026 - 15:09

Θεοδωρικάκος: Το ΠΑΣΟΚ λέει συνειδητά ψέματα - Κακός σύμβουλος το άγχος για τις δημοσκοπήσεις

Πολιτική
06/07/2026 - 15:06

Μαρινάκης: Οι δηλώσεις Σαμαρά θυμίζουν επαναλήψεις του «Ρετιρέ»

Πολιτική
06/07/2026 - 15:01

Συνάντηση ΠΑΣΟΚ με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για την ακρίβεια και τη λειτουργία της αγοράς

Οικονομία
06/07/2026 - 14:52

Χατζημηνάς (Ε.ΕΝ.Ε.): Ισχυρό μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και πέντε προτάσεις ανάπτυξης χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 14:48

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από επίθεση του Ισραήλ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 14:46

Ντουμπάι: Ιστορικό ρεκόρ στις πωλήσεις υπερπολυτελών ακινήτων παρά τη γεωπολιτική ένταση

Αναλύσεις
06/07/2026 - 14:42

ElvalHalcor: Νέα τιμή-στόχος €6,50 και ισχυρό επενδυτικό story από την Pantelakis Securities

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 14:37

Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς στηρίζουν το ΕΚΑΒ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 14:36

Ο Τραμπ συνεχίζει να τρολάρει τη Μελόνι λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 14:29

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας

Ναυτιλία
06/07/2026 - 14:27

Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο

Περιβάλλον
06/07/2026 - 14:26

Σύμβαση-ορόσημο για την επεξεργασία λυμάτων της περιοχής Κορωπίου - Παιανίας

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 14:16

Philip Morris International: Ανακοινώνει την έγκριση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN από τον FDA

Νομίσματα
06/07/2026 - 14:12

Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 13:56

HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση

Οικονομία
06/07/2026 - 13:55

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Θέμα επιβίωσης οι μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 13:51

ΕΣΠ: Κατέθεσε υπόμνημα για το Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031 σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει της ΔΕΘ

Ειδήσεις
06/07/2026 - 13:41

Η Κίνα δοκίμασε βαλλιστικό πύραυλο στον Ειρηνικό - Έντονη αντίδραση της Αυστραλίας

Πολιτική
06/07/2026 - 13:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 13:33

Η Alpha Bank παύει τη μηνιαία χρέωση για το myAlpha Benefit Base μετά από δικαστική απόφαση

Ειδήσεις
06/07/2026 - 13:28

Σιγκαπούρη: Διευρύνονται οι κατηγορίες για την απάτη με τα chips της Nvidia

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ