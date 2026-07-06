Οι τεχνολογικές μετοχές «κλέβουν» από το Bitcoin που πέφτει στα $62.000

Ακριβώς πριν από εννέα μήνες, στις 6 Οκτωβρίου, το Bitcoin έφτασε στο ιστορικό του υψηλό, κοντά στα 126.000 δολάρια. Σήμερα διαπραγματεύεται γύρω στα 62.500 δολάρια, καταγράφοντας πτώση περίπου 50%, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει μέχρι τα 57.800 δολάρια.

Εάν συνεχιστεί ο τετραετής κύκλος – ένα ιστορικό μοτίβο σύμφωνα με το οποίο το Bitcoin κινείται σε περίπου τετραετείς φάσεις ανόδου, καθόδου και ανάκαμψης – τότε το κατώτατο σημείο του κύκλου ενδέχεται να μην έχει ακόμη επιτευχθεί και να απέχει μερικούς μήνες, πιθανόν γύρω στον Οκτώβριο.

Σήμερα, Δευτέρα (6/7), στις παραδοσιακές αγορές παρατηρείται ενίσχυση των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης και ημιαγωγών, που φέρνουν ψηλότερα τον τεχνολογικό κλάδο.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές, η SanDisk (SNDK) και η Micron Technology (MU) ενισχύονται περίπου 3%, μετά από πτώσεις έως και 14% και 6% αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, οι μετοχές του κλάδου neo cloud, όπως η IREN και η Cipher Digital (CIFR), κινούνται επίσης ανοδικά κατά περίπου 4%, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύονται την πρόσφατη διόρθωση.

Η κίνηση αυτή δείχνει συνεχιζόμενη εναλλαγή κεφαλαίων ανάμεσα στις μετοχές υψηλής δυναμικής στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών και στα κρυπτονομίσματα. Έτσι, καθώς κεφάλαια επιστρέφουν στον τεχνολογικό κλάδο, το Bitcoin υποχωρεί πάνω από 1%, πέφτοντας κάτω από τα 63.000 δολάρια.

Προσωρινή ανάκαμψη του Bitcoin πάνω στα 64.000 δολάρια

Το Bitcoin ανέκαμψε προσωρινά, φτάνοντας σχεδόν μέχρι τα 64.000 δολάρια, αφού τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μείωσαν τις πιέσεις από τις αποδόσεις και ενίσχυσαν τα ευαίσθητα στη ρευστότητα assets.

Το κρυπτονόμισμα έφτασε έως τα 63.882 δολάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν υποχωρήσει ξανά γύρω στα 62.900 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk. Το υψηλό των 63.900 δολαρίων διατηρήθηκε για λίγο, προτού εμφανιστούν πωλητές.

Η πιο αδύναμη εικόνα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ μείωσε τις πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, δημιουργώντας ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα κρυπτονομίσματα και επηρεάζοντας σταδιακά τη στάση των επενδυτών ETF, οι οποίοι είχαν μειώσει τις τοποθετήσεις τους τον Ιούνιο.

Ωστόσο, η επίδραση αυτή θεωρείται σταδιακή και όχι άμεση αλλαγή τάσης, με την επόμενη σημαντική ένδειξη για την πορεία της αγοράς να αναμένεται με τη δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις 14 Ιουλίου, ο οποίος θα μπορούσε είτε να ενισχύσει το θετικό κλίμα είτε να περιορίσει την ανοδική προσπάθεια.

Τα περισσότερα μεγάλης κεφαλαιοποίησης altcoins παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα σε ημερήσια βάση. Το token PI του Pi Network συνεχίζει να κινείται κοντά στα ιστορικά χαμηλά του και πλησιάζει στο ενδεχόμενο να καταγράψει νέο χαμηλό.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin καταγράφει ήπια κέρδη (0,3%) στα 62.800 δολάρια περίπου με την κεφαλαιοποίησή του στα 1,26 τρισ. δολάρια και την κυριαρχία του στην αγορά άνω του 56%.

Η εικόνα στα μεγαλύτερα altcoins παραμένει στάσιμη, καθώς τα περισσότερα δεν έχουν παρουσιάσει αξιόλογες κινήσεις είτε ανοδικά είτε καθοδικά.

Το Ethereum σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,64% στα 1.770 δολάρια περίπου και το Solana «παίζει» στα 80,67 δολάρια με άνοδο 0,2%. Το XRP βρίσκεται στο 1,14 δολάριο με +0,89% και το HYPE κερδίζει 2,52% στα 70,59 δολάρια.

Το Dogecoin κινείται στο 0,07713 δολάριο με άνοδο 1,71% και το Cardano στο 0,1827 υποχωρώντας κατά 2,09%.

Στα «κόκκινα» παίζει και το Monero με απώλειες 0,95% που το φέρνουν στα 321,40 δολάρια, ενώ το Litecoin χάνει 0,11% στα 44,68 δολάρια.

Το Shuba Inu, από την άλλη, κερδίζει 1,1% στο 0,000004360 δολάριο και το Cronos χάνει 0,25% στο 0,05949 δολάριο, ενώ και το Polkadot καταφέρνει να διασώσει το πρόσημο, με άνοδο 0,07% στο 0,8676 δολάριο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κερδίζει μόλις 0,2% σε 24ωρη βάση στα 2,228 τρισ. δολάρια.