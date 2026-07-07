ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Δεν πείθει τους Νεοδημοκράτες ο Σαμαράς
Πολιτική
11:14 - 07 Ιουλ 2026

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Δεν πείθει τους Νεοδημοκράτες ο Σαμαράς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, συγκεντρώνοντας 26,8% στην πρόθεση ψήφου και 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 15,3% στην πρόθεση ψήφου, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει 11,1%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελληνική Λύση με 7,6% και η Ελπίδα με 6,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτωτική πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εμφανίζεται στο 2,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος φτάνει οριακά το 3%. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις, με μόλις 0,6% στην πρόθεση ψήφου και 0,7% στην εκτίμηση αποτελέσματος.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στη Βουλή φαίνεται να εισέρχονται επτά κόμματα.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία: 26,8%
  • ΕΛΑΣ: 15,3%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,1%
  • Ελληνική Λύση: 7,6%
  • Ελπίδα: 6,6%
  • ΚΚΕ: 4,9%
  • Φωνή Λογικής: 3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%
  • ΜέΡΑ25: 2,3%
  • Δημοκράτες: 1,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%
  • Νίκη: 0,5%
  • Νέα Αριστερά: 0,5%
  • Άλλο κόμμα: 4,5%
  • Αναποφάσιστοι: 11,7%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30%, συγκεντρώνοντας 30,1%. Ακολουθούν:

  • ΕΛΑΣ: 17,4%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,3%
  • Ελληνική Λύση: 8,8%
  • Ελπίδα: 7,4%
  • ΚΚΕ: 5,5%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3%
  • ΜέΡΑ25: 2,9%
  • Δημοκράτες: 2,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,7%
  • Νίκη: 0,6%
  • Νέα Αριστερά: 0,6%
  • Άλλο: 5,1%

pinakas-8_41cd4.jpg

Οι μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της Interview, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή πτώση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, η ΕΛΑΣ ενισχύεται κατά 1,45 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 2,4 μονάδων, ενώ η Ελληνική Λύση παραμένει ουσιαστικά σταθερή, με οριακή άνοδο 0,2%.

Η Ελπίδα υποχωρεί κατά μισή μονάδα, το ΚΚΕ ενισχύεται κατά 0,9%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μικρή πτώση 0,3 μονάδων. Στα υπόλοιπα κόμματα δεν καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπνέει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%.

Ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ενώ οι Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Νατσιός συγκεντρώνουν από 0,2%.

Αρνητικό κλίμα για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 32% εκτιμά ότι στόχος του είναι να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 24% θεωρεί ότι επιδιώκει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ, το 21% πιστεύει ότι θέλει να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αρχές, ενώ το 17% εκτιμά ότι επιδιώκει να εμποδίσει την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% απαντά «καθόλου πιθανό», ενώ μόλις το 12% δηλώνει ότι θα το εξέταζε σε διαφορετικό βαθμό.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το 94% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα.

Προτίμηση στην αυτοδυναμία

Στην τελευταία ερώτηση της δημοσκόπησης, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου, το 49% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας τάσσεται το 44%, ενώ το 7% δεν διατυπώνει άποψη.

pinakas-6_4d349.jpg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα
Επιχειρήσεις

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα 

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες
Πολιτική

Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα
Ανεμοδείκτης

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:23

ΡΑΑΕΥ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με ψευδή επίκληση του ΔΕΔΔΗΕ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 12:20

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

ΑΜΥΝΑ
07/07/2026 - 12:16

Τα μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους: Τι αλλάζει στο πεδίο της μάχης - Οι απόψεις των ειδικών

Υγεία
07/07/2026 - 12:10

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστης: Εγκρίθηκε νέα συνδυαστική θεραπεία στην ΕΕ

Πολιτική
07/07/2026 - 12:07

Θεοδωρικάκος: Καλεί την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη 

Πολιτική
07/07/2026 - 12:03

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 11:59

Η AUSTRIACARD αποκτά την πρώτη παγκοσμίως δημόσια καταχωρισμένη έγκριση Visa 3.1

Πολιτική
07/07/2026 - 11:51

Οκτώ θύματα των υποκλοπών κατέθεσαν αγωγή – Διεκδικούν αποζημίωση €7,6 εκατ.

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:47

Τουρκία: Νέες συλλήψεις δημοσιογράφων στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 11:44

Πειραιώς: Πρώτη ελληνική τράπεζα με πιστοποίηση ISO/IEC 42001 για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/07/2026 - 11:39

Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα (13/7)

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:37

ΝΑΤΟ: Εξοπλιστικές συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Ναυτιλία
07/07/2026 - 11:32

FT: Οι 5 Έλληνες εφοπλιστές που κυριάρχησαν στις μεταφορές ρωσικού πετρελαίου μετά το πλαφόν της G7

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:28

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Αναλύσεις
07/07/2026 - 11:23

Alpha Finance - AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες - Περιθώριο ανόδου έως 27%

Ειδήσεις
07/07/2026 - 11:20

Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα

Πολιτική
07/07/2026 - 11:14

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Δεν πείθει τους Νεοδημοκράτες ο Σαμαράς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 11:11

Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Εργασιακά
07/07/2026 - 11:04

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

Πολιτική
07/07/2026 - 10:58

Ο Πολάκης δείχνει την έξοδο στον Φάμελλο και θέλει να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:54

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα 

Πολιτική
07/07/2026 - 10:53

Γεωργιάδης: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός ο Τσίπρας - Πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/07/2026 - 10:47

Eurobank: Νέο πρόγραμμα Business Banking για τον κατασκευαστικό κλάδο

Τεχνολογία
07/07/2026 - 10:46

Visa: Πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την πρόληψη της απάτης

Magazino
07/07/2026 - 10:39

Politico: Η Γαλλία στο πλευρό του Εμπαπέ μετά τα ρατσιστικά σχόλια γερουσιαστή της Παραγουάης

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
07/07/2026 - 10:20

Εθνική Ασφαλιστική: Τα στοιχήματα και η πορεία με την Τράπεζα Πειραιώς

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:16

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 10:13

Alpha Trust: Aίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την Alpha Bank

Επιχειρήσεις
07/07/2026 - 10:13

NEUROPUBLIC ΑΕ: Nέα στρατηγική και νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
07/07/2026 - 10:11

Παρασύρης: «Εκπτώσεις», απεντάξεις και κρυφές αναθεωρήσεις στα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας του Ταμείου Ανάκαμψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ