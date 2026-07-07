Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Δεν πείθει τους Νεοδημοκράτες ο Σαμαράς

Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, συγκεντρώνοντας 26,8% στην πρόθεση ψήφου και 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 15,3% στην πρόθεση ψήφου, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει 11,1%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ελληνική Λύση με 7,6% και η Ελπίδα με 6,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πτωτική πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εμφανίζεται στο 2,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος φτάνει οριακά το 3%. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις, με μόλις 0,6% στην πρόθεση ψήφου και 0,7% στην εκτίμηση αποτελέσματος.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στη Βουλή φαίνεται να εισέρχονται επτά κόμματα.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛΑΣ: 15,3%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

Ελληνική Λύση: 7,6%

Ελπίδα: 6,6%

ΚΚΕ: 4,9%

Φωνή Λογικής: 3%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,8%

ΜέΡΑ25: 2,3%

Δημοκράτες: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Αναποφάσιστοι: 11,7%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30%, συγκεντρώνοντας 30,1%. Ακολουθούν:

ΕΛΑΣ: 17,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 8,8%

Ελπίδα: 7,4%

ΚΚΕ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 3%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Δημοκράτες: 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,7%

Νίκη: 0,6%

Νέα Αριστερά: 0,6%

Άλλο: 5,1%

Οι μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της Interview, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή πτώση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, η ΕΛΑΣ ενισχύεται κατά 1,45 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 2,4 μονάδων, ενώ η Ελληνική Λύση παραμένει ουσιαστικά σταθερή, με οριακή άνοδο 0,2%.

Η Ελπίδα υποχωρεί κατά μισή μονάδα, το ΚΚΕ ενισχύεται κατά 0,9%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μικρή πτώση 0,3 μονάδων. Στα υπόλοιπα κόμματα δεν καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπνέει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%.

Ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9%, η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,1%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με 1,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,8%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,6%, ενώ οι Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Νατσιός συγκεντρώνουν από 0,2%.

Αρνητικό κλίμα για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 32% εκτιμά ότι στόχος του είναι να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 24% θεωρεί ότι επιδιώκει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ, το 21% πιστεύει ότι θέλει να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αρχές, ενώ το 17% εκτιμά ότι επιδιώκει να εμποδίσει την αυτοδυναμία της ΝΔ.

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% απαντά «καθόλου πιθανό», ενώ μόλις το 12% δηλώνει ότι θα το εξέταζε σε διαφορετικό βαθμό.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το 94% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα.

Προτίμηση στην αυτοδυναμία

Στην τελευταία ερώτηση της δημοσκόπησης, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου, το 49% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Υπέρ κυβέρνησης συνεργασίας τάσσεται το 44%, ενώ το 7% δεν διατυπώνει άποψη.