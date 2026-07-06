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Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο
Χρηματιστήρια
23:16 - 06 Ιουλ 2026

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street διατήρησαν τη θετική τους δυναμική τη Δευτέρα (6/7), συνεχίζοντας το ισχυρό ανοδικό μομέντουμ της προηγούμενης εβδομάδας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,30% πιάνοντας νέο ρεκόρ στις 53.056,74 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,72% στις 7.537,43 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,12% στις 26.121,16 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο τεχνολογικός κλάδος κινήθηκε συνολικά ανοδικά. Το ETF Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ενισχύθηκε κατά 2%, με πρωταγωνιστές την Western Digital, η οποία εκτινάχθηκε κατά 7%, και την Teradyne, που σημείωσε άνοδο 2%. Αντίστοιχα, οι μετοχές των Marvell Technology και Oracle κινήθηκαν επίσης περίπου 2% υψηλότερα.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Dow είχε ενισχυθεί σχεδόν κατά 2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν κέρδη 1,8% και 2,1%, αντίστοιχα.

Οι αποδόσεις αυτές σημειώθηκαν παρά το γεγονός ότι ο κλάδος των ημιαγωγών —ο βασικός μοχλός της φετινής ανόδου των αγορών— εμφάνισε σημάδια κόπωσης, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν τις θέσεις τους στις εταιρείες παραγωγής chips και στράφηκαν σε άλλους κλάδους. Το ETF VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 3,2%, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του. Ωστόσο, στο πρώτο εξάμηνο του έτους είχε αποδώσει πάνω από 80%, ενώ τη Δευτέρα βρισκόταν και πάλι σε θετικό έδαφος, με άνοδο άνω του 2%.

Ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Ameriprise Financial, εκτίμησε ότι οι προσδοκίες για τις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλές.

«Οι προσδοκίες είναι ήδη πολύ αυξημένες, επομένως δεν είμαι βέβαιος ότι θα δούμε στο δεύτερο εξάμηνο την ίδια έντονη ανοδική πορεία που παρατηρήσαμε στο πρώτο. Αν όμως οι εταιρείες επιβεβαιώσουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη τους παραμένουν ισχυρά, τότε οι μετοχές τους θα μπορούσαν να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, έστω και με πιο ήπιο ρυθμό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τους επόμενους μήνες αναμένεται να υπάρξει εναλλαγή της επενδυτικής προσοχής μεταξύ των εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ευρύτερης αγοράς. Η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο οι εταιρείες που σχετίζονται με την AI θα επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις τους και θα παρουσιάσουν ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

«Δεν θεωρώ δεδομένο ότι κάποια συγκεκριμένη ομάδα μετοχών θα συνεχίσει να οδηγεί την αγορά στο δεύτερο εξάμηνο. Το βασικό ζητούμενο θα είναι τα θεμελιώδη μεγέθη: η αύξηση της κερδοφορίας, τα επίπεδα των επιτοκίων, η πορεία της οικονομικής ανάπτυξης. Και προς το παρόν, όλα αυτά συνθέτουν ένα αρκετά θετικό περιβάλλον για τις αγορές», πρόσθεσε.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Microsoft υποχώρησε περίπου 1%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα προχωρήσει σε 4.800 απολύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,1% του εργατικού της δυναμικού. Αντίθετα, η Dell Technologies κατέγραψε άνοδο άνω του 4%, αφού ο Donald Trump προώθησε δημοσίως τους υπολογιστές της εταιρείας από τον Λευκό Οίκο, μετά την τελετή έναρξης της συνεδρίασης των αγορών.

Τέλος, το πετρέλαιο σημείωσε ήπιες μεταβολλές, με το Brent να υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,04% στα 72,09 δολάρια τοβαρέλι και το αργό πετρέλαιο να χάνει 0,01% στα 68,68 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 23:23
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