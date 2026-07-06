Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (6/7) στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εμπρησμό στο σπίτι της, από τον οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Μέχρι πρότινος η κ. Νέστορα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ, η πορεία της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, αν και παραμένει αναγκαία η στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει το επόμενο διάστημα εάν η ασθενής μπορεί να λάβει εξιτήριο, ώστε να δώσει το «παρών» στην κηδεία της μητέρας της, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζεται να τελεστεί στην Κοζάνη είτε την Τετάρτη 8 Ιουλίου είτε την Πέμπτη 9 Ιουλίου.