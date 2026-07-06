Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Μέχρι πρότινος η κ. Νέστορα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ, η πορεία της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, αν και παραμένει αναγκαία η στενή ιατρική παρακολούθηση.
Το ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει το επόμενο διάστημα εάν η ασθενής μπορεί να λάβει εξιτήριο, ώστε να δώσει το «παρών» στην κηδεία της μητέρας της, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζεται να τελεστεί στην Κοζάνη είτε την Τετάρτη 8 Ιουλίου είτε την Πέμπτη 9 Ιουλίου.