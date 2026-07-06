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Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα
Ειδήσεις
17:04 - 06 Ιουλ 2026

Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Reporter.gr Newsroom
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Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (6/7) στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εμπρησμό στο σπίτι της, από τον οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.  

Μέχρι πρότινος η κ. Νέστορα νοσηλευόταν στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, τις οποίες μεταδίδει η ΕΡΤ, η πορεία της υγείας της κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, αν και παραμένει αναγκαία η στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει το επόμενο διάστημα εάν η ασθενής μπορεί να λάβει εξιτήριο, ώστε να δώσει το «παρών» στην κηδεία της μητέρας της, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προγραμματίζεται να τελεστεί στην Κοζάνη είτε την Τετάρτη 8 Ιουλίου είτε την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 17:44
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