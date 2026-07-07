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Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα
Ειδήσεις
11:20 - 07 Ιουλ 2026

Εκρήξεις στη Συρία κατά την επίσκεψη Μακρόν – Κανονικά η συνάντηση με τον Αλ Σαράα

Reporter.gr Newsroom
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Εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Συρία, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Παρά το περιστατικό, το Μέγαρο των Ηλυσίων διευκρίνισε ότι ο Γάλλος πρόεδρος δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς αυτές δεν ακούστηκαν από την προεδρική αυτοκινητοπομπή. Λίγη ώρα αργότερα, ο Μακρόν πραγματοποίησε κανονικά τη συνάντησή του με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, στο Προεδρικό Μέγαρο της Δαμασκού.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε ότι άκουσε ισχυρές εκρήξεις και είδε πυκνό καπνό να υψώνεται στην περιοχή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Αρχές απέκλεισαν τους γύρω δρόμους και έθεσαν σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Δημοσιογράφος του Reuters, που συνόδευε τη γαλλική αποστολή, δήλωσε ότι δεν άκουσε τις εκρήξεις ούτε διαπίστωσε κάποια αναστάτωση κατά τη διάρκεια του πρωινού προγράμματος του Γάλλου προέδρου.

Η επίσκεψη του Μακρόν θεωρείται ιστορικής σημασίας, καθώς είναι ο πρώτος αρχηγός κράτους χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέπτεται τη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ το 2024 από τις δυνάμεις των ανταρτών υπό τον Αχμέντ αλ Σαράα.

Οι εκρήξεις αναδεικνύουν τις σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Συρία, παρά τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Αλ Σαράα, πρώην διοικητής οργάνωσης που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα, έχει αναπτύξει στενότερες σχέσεις με δυτικές και αραβικές χώρες, οι οποίες είχαν απομονώσει το καθεστώς Άσαντ, επιχειρώντας να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύτηκαν το χάος για να εδραιώσουν την παρουσία τους σε περιοχές της χώρας.

Ο Αχμέντ αλ Σαράα έχει δεσμευθεί ότι θα προωθήσει ένα νέο, πιο συμπεριληπτικό πολιτικό σύστημα μετά τον τερματισμό της πολυετούς κυριαρχίας της οικογένειας Άσαντ. Ωστόσο, η μετάβαση παραμένει εύθραυστη, καθώς η χώρα εξακολουθεί να πλήττεται από επεισόδια βίας μεταξύ φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και θρησκευτικών ή εθνοτικών μειονοτήτων, με εκατοντάδες νεκρούς να έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.

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