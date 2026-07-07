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Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα
Ειδήσεις
11:28 - 07 Ιουλ 2026

Αιχμές Φιντάν για το SAFE: Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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«Οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα», δήλωσε την Τρίτη (7/7) ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αφήνοντας αιχμές για την Αθήνα και τη Λευκωσία για το SAFE, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που ξεκινάει σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα.  

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία παραμένει εκτός του χρηματοδοτικού προγράμματος άμυνας SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που η Άγκυρα αναζητά ενεργά τρόπους συμμετοχής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φιντάν, «μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη Ωστόσο, οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Αιχμές κατά της Αθήνας και από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας

«Στον αμυντικό τομέα, η Τουρκία υποστηρίζει τη συμπληρωματικότητα και όχι τον ανταγωνισμό ή τον αποκλεισμό», δήλωσε την ίδια μέρα ο Γιασάρ Γκιουλέρ και προσέθεσε πως «η ασφάλεια της Συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος».

«Τη στιγμή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν τις ένοπλες δυνάμεις τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Τουρκία δεν το έκανε. Αντίθετα, διατήρησε έναν πολύ μεγαλύτερο, επαγγελματικό στρατό εν ενεργεία», είπε ακόμη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χακάν Φιντάν

«Το σκηνικό έχει στηθεί στην Άγκυρα.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία είναι έτοιμη να καλωσορίσει τα μέλη του ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που θα καθορίσει το μέλλον της Συμμαχίας.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Άγκυρα δεν θα αντιμετωπίσουν απλώς άμεσες προκλήσεις — θα διαμορφώσουν το ευρωατλαντικό περιβάλλον ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια.

Η συλλογική άμυνα παραμένει ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, ωστόσο το στρατηγικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Οι απειλές είναι πολυεπίπεδες, ταχύτερες και πιο σύνθετες. Τα παραδοσιακά σταθμά δεν αποτυπώνουν πλέον αυτήν την πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι η απόδοση: η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή συνεισφορά είναι απαραίτητη — ωστόσο, οι περιορισμοί στην αμυντική-βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και επιβραδύνουν την ανταπόκριση. Αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι μόνο το πώς αντιδρούμε, αλλά και το πώς οργανώνουμε τη συνεργασία με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις σημερινές πραγματικότητες. Η Σύνοδος Κορυφής της Άγκυρας θα καθοδηγήσει τη Συμμαχία στην ευθυγράμμιση των δομών της με τον κόσμο που αντιμετωπίζει.

Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής: μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική Συμμαχία».

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