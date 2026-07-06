ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου
Πολιτική
20:05 - 06 Ιουλ 2026

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τις εθνικές εκλογές να πλησιάζουν, στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως έχει δοθεί σαφής προτεραιότητα στην προσπάθεια να ανακοπεί η πολιτική δυναμική που επιχειρεί να αναπτύξει ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα επανέρχονται όλο και πιο έντονα. Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική του αντεπίθεση απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αξιοποιώντας πλέον και νέα εργαλεία επικοινωνίας.

Η νέα επικοινωνιακή στρατηγική

Ο Αντώνης Σαμαράς εγκαινίασε την Κυριακή (5/7) μια νέα επικοινωνιακή τακτική, επιλέγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό πεδίο πολιτικής παρέμβασης. Σε δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν στους προσωπικούς του λογαριασμούς, με συνομιλητή τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια, εξαπέλυσε νέα επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της Ντόρας Μπακογιάννη.

Στο πρώτο βίντεο, με τίτλο «Ντόρα, σύνελθε...», υποστήριξε ότι η πρώην υπουργός εξακολουθεί να μην έχει ξεπεράσει την ήττα της από τον ίδιο στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009.

Παράλληλα, συνέδεσε τη δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας με επιλογές της κυβέρνησης που, όπως υποστηρίζει, έγιναν παρά τις δικές του προειδοποιήσεις. Ειδική αναφορά έκανε στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, αλλά και στους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε σημαντικό μέρος της εκλογικής της επιρροής επειδή δεν ακολούθησε τις δικές του εισηγήσεις.

Απαντώντας, μάλιστα, στις κυβερνητικές διαρροές ότι η ίδρυση νέου κόμματος θα δικαιώσει την απόφαση διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε σκωπτικά ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία του θυμίζει τον... «πρόεδρο του Εδεσσαϊκού».

Η επιλογή επαγγελματικής παραγωγής των βίντεο, αλλά και η προσπάθεια πιο συστηματικής παρουσίας του στα κοινωνικά δίκτυα, ερμηνεύονται από πολλούς ως ενδείξεις μιας ευρύτερης πολιτικής προετοιμασίας ενόψει των επόμενων κινήσεών του.

Μπακογιάννη: Η ιστορία του έχει γραφτεί και δεν αλλάζει

Η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε άμεσα στις αιχμές Σαμαρά, σημειώνοντας ότι «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει», ενώ υποστήριξε πως «το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».

Αναφερόμενη στη διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία «του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό», προσθέτοντας ότι η ιστορία θα κρίνει τις επιλογές του.

Ερωτηθείσα εάν ένα κόμμα Σαμαρά θα προκαλούσε ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε ότι αυτός είναι προφανώς ο στόχος του, αλλά τον τελικό λόγο θα έχει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να συμπαραταχθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς τον «βαθιά παραταξιακό».

Νέα παρέμβαση για τις υποκλοπές

Παράλληλα με τη νέα πολιτική αντιπαράθεση, ο Αντώνης Σαμαράς επανέφερε στο προσκήνιο και την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην πρωθυπουργός προσέφυγε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό Predator. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει δημόσια απαντήσεις από την κυβέρνηση χωρίς, όπως αναφέρει, να έχει λάβει οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Πρόκειται για ένα θέμα που είχε αναδείξει και από το βήμα της Βουλής, ζητώντας να διευκρινιστεί πώς ήταν δυνατόν να παρακολουθείται το τηλέφωνο πρώην πρωθυπουργού από ιδιώτες χωρίς να έχει εντοπιστεί η σχετική δραστηριότητα.

Μαρινάκης: Ρετιρέ οι δηλώσεις Σαμαρά

Η κυβέρνηση απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να αφήσει αναπάντητες τις νέες παρεμβάσεις Σαμαρά.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν προτίθεται να σχολιάζει καθημερινά τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας πάντως μια ιδιαίτερα δηκτική αναφορά.

«Μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σίριαλ, όπως είναι το "Ρετιρέ", που σκίζουν. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ό,τι πετυχαίνει στην τηλεόραση θα πετύχει και στην πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσκόπων που παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροδεξιάς, ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφεται στη δυνητική ψήφο στην περιοχή του 3%-4%. Αν και πρόκειται για υποθετικά σενάρια και όχι πρόθεση ψήφου, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ακόμη και μια περιορισμένη εκλογική επιρροή θα μπορούσε να στερήσει κρίσιμες δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία και να δυσκολέψει τον σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrn85ao6lmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrnd548i86h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 20:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Πολιτική

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα
Πολιτική

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Μαρινάκης: Οι δηλώσεις Σαμαρά θυμίζουν επαναλήψεις του «Ρετιρέ»
Πολιτική

Μαρινάκης: Οι δηλώσεις Σαμαρά θυμίζουν επαναλήψεις του «Ρετιρέ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 22:00

Χημική Βιομηχανία: Η Ελλάδα αντέχει, η Ευρώπη πιέζεται – Τα στοιχήματα

Υγεία
06/07/2026 - 21:30

Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;

Οικονομία
06/07/2026 - 21:15

Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 21:07

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

Πολιτική
06/07/2026 - 20:50

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

Ειδήσεις
06/07/2026 - 20:19

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πολιτική
06/07/2026 - 20:05

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 20:02

Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 19:41

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

Πολιτική
06/07/2026 - 19:16

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 19:06

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

Ναυτιλία
06/07/2026 - 19:02

Στα €442 εκατ. τα ετήσια έσοδα από το ETS της ναυτιλίας για την Ελλάδα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:51

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Τεχνολογία
06/07/2026 - 18:46

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Πολιτική
06/07/2026 - 18:36

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 18:15

Euroins Ελλάδος: Υπερήφανος Υποστηρικτής της Halkias Racing Team στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 18:14

Alter Ego Media: Στα €5,80 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:04

ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την άμυνά σας»

Πολιτική
06/07/2026 - 17:53

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:47

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πολιτική
06/07/2026 - 17:38

«Όλα θα κριθούν στις εκλογές»: Ο Σγουρός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/07/2026 - 17:36

Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 17:27

ALUMIL: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:25

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας μετά από πτώση 20 μέτρων σε γκρεμό

Πολιτική
06/07/2026 - 17:20

«Στα χαρτιά το Achaia Pass» – Ο Παπανδρέου ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Πολιτική
06/07/2026 - 17:16

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:04

Στην κλινική πλαστικής του Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:00

«Καμπανάκι» ESM: Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης δεν είναι δεδομένη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 16:55

Η Mercedes-Benz χορηγός του ιστιοπλοϊκού αγώνα AEGEAN 600

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ