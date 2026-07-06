Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Με τις εθνικές εκλογές να πλησιάζουν, στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως έχει δοθεί σαφής προτεραιότητα στην προσπάθεια να ανακοπεί η πολιτική δυναμική που επιχειρεί να αναπτύξει ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα επανέρχονται όλο και πιο έντονα. Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική του αντεπίθεση απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αξιοποιώντας πλέον και νέα εργαλεία επικοινωνίας.

Η νέα επικοινωνιακή στρατηγική

Ο Αντώνης Σαμαράς εγκαινίασε την Κυριακή (5/7) μια νέα επικοινωνιακή τακτική, επιλέγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βασικό πεδίο πολιτικής παρέμβασης. Σε δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν στους προσωπικούς του λογαριασμούς, με συνομιλητή τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του, Νίκο Τσιούτσια, εξαπέλυσε νέα επίθεση τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της Ντόρας Μπακογιάννη.

Στο πρώτο βίντεο, με τίτλο «Ντόρα, σύνελθε...», υποστήριξε ότι η πρώην υπουργός εξακολουθεί να μην έχει ξεπεράσει την ήττα της από τον ίδιο στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009.

Παράλληλα, συνέδεσε τη δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας με επιλογές της κυβέρνησης που, όπως υποστηρίζει, έγιναν παρά τις δικές του προειδοποιήσεις. Ειδική αναφορά έκανε στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, αλλά και στους χειρισμούς στα εθνικά θέματα και την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε σημαντικό μέρος της εκλογικής της επιρροής επειδή δεν ακολούθησε τις δικές του εισηγήσεις.

Απαντώντας, μάλιστα, στις κυβερνητικές διαρροές ότι η ίδρυση νέου κόμματος θα δικαιώσει την απόφαση διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε σκωπτικά ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία του θυμίζει τον... «πρόεδρο του Εδεσσαϊκού».

Η επιλογή επαγγελματικής παραγωγής των βίντεο, αλλά και η προσπάθεια πιο συστηματικής παρουσίας του στα κοινωνικά δίκτυα, ερμηνεύονται από πολλούς ως ενδείξεις μιας ευρύτερης πολιτικής προετοιμασίας ενόψει των επόμενων κινήσεών του.

Μπακογιάννη: Η ιστορία του έχει γραφτεί και δεν αλλάζει

Η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε άμεσα στις αιχμές Σαμαρά, σημειώνοντας ότι «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει», ενώ υποστήριξε πως «το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».

Αναφερόμενη στη διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία «του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό», προσθέτοντας ότι η ιστορία θα κρίνει τις επιλογές του.

Ερωτηθείσα εάν ένα κόμμα Σαμαρά θα προκαλούσε ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε ότι αυτός είναι προφανώς ο στόχος του, αλλά τον τελικό λόγο θα έχει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να συμπαραταχθεί με μια τέτοια πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς τον «βαθιά παραταξιακό».

Νέα παρέμβαση για τις υποκλοπές

Παράλληλα με τη νέα πολιτική αντιπαράθεση, ο Αντώνης Σαμαράς επανέφερε στο προσκήνιο και την υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρώην πρωθυπουργός προσέφυγε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το παράνομο λογισμικό Predator. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει δημόσια απαντήσεις από την κυβέρνηση χωρίς, όπως αναφέρει, να έχει λάβει οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Πρόκειται για ένα θέμα που είχε αναδείξει και από το βήμα της Βουλής, ζητώντας να διευκρινιστεί πώς ήταν δυνατόν να παρακολουθείται το τηλέφωνο πρώην πρωθυπουργού από ιδιώτες χωρίς να έχει εντοπιστεί η σχετική δραστηριότητα.

Μαρινάκης: Ρετιρέ οι δηλώσεις Σαμαρά

Η κυβέρνηση απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να αφήσει αναπάντητες τις νέες παρεμβάσεις Σαμαρά.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν προτίθεται να σχολιάζει καθημερινά τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας πάντως μια ιδιαίτερα δηκτική αναφορά.

«Μου θυμίζουν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις παλαιών σίριαλ, όπως είναι το "Ρετιρέ", που σκίζουν. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ό,τι πετυχαίνει στην τηλεόραση θα πετύχει και στην πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις δημοσκόπων που παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροδεξιάς, ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφεται στη δυνητική ψήφο στην περιοχή του 3%-4%. Αν και πρόκειται για υποθετικά σενάρια και όχι πρόθεση ψήφου, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ακόμη και μια περιορισμένη εκλογική επιρροή θα μπορούσε να στερήσει κρίσιμες δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία και να δυσκολέψει τον σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrn85ao6lmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrnd548i86h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}