ΕΣΠ: Επτά προτάσεις για ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας καταναλωτών και επιχειρήσεων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρωμένη παρέμβαση με παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την προστασία των καταναλωτών και τις συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά.

Ο ΕΣΠ υπογραμμίζει ότι, η προστασία του καταναλωτή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ανάπτυξη του εμπορίου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι κάθε νέα κανονιστική ή ψηφιακή υποχρέωση πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Στην παρέμβασή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καταθέτει επτά συγκεκριμένες προτάσεις:

Επαρκή μεταβατική περίοδο εφαρμογής των νέων υποχρεώσεων.

Έκδοση επίσημου οδηγού συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αναλογική εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων, με έμφαση στη συμμόρφωση και όχι στην τιμωρία.

Μέτρα για τη μείωση του κόστους ψηφιακής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Υποχρεωτική εκτίμηση του κόστους συμμόρφωσης πριν από την επιβολή κάθε νέας κανονιστικής υποχρέωσης.

Πανελλαδική ενημέρωση και εκπαίδευση των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και τα επιμελητήρια.

Διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, με ουσιαστικούς ελέγχους και εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ψηφιακών πλατφορμών και των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η προστασία του καταναλωτή και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι. Αντίθετα, αποτελούν τις δύο όψεις μιας υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς. Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει κανόνες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, χωρίς να δημιουργούν δυσανάλογο διοικητικό και οικονομικό βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά με τεκμηριωμένες προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου για το ελληνικό εμπόριο».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς.