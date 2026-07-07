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Τα γενέθλια του Μπους, οι ευχές του Κλίντον και στο φόντο ο... Τραμπ
Ανεμοδείκτης
13:22 - 07 Ιουλ 2026

Τα γενέθλια του Μπους, οι ευχές του Κλίντον και στο φόντο ο... Τραμπ

Άγγελος Κωβαίος
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Αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ και στον πλανήτη στην εποχή Τραμπ είναι πρωτόγνωρα και με άγνωστη προς το παρόν κατάληξη.

Μέσα σε όλα αυτά τα πρωτοφανή, τα γενέθλια ενός πρώην αμερικανού Προέδρου και οι ευχές του προκατόχου του, γίνονται αφορμή για να αναδειχθεί μία πραγματικότητα, που η σύμβαση της πολιτικής σύγκρουσης τις περισσότερες φορές κρύβει.

Στις 6 Ιουλίου συμπλήρωσε το 80ό έτος ζωής ο 43ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζόρτζ Ο. Μπους. Και με μία εγκάρδια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο προκάτοχός του, Μπιλ Κλίντον του ευχήθηκε με τα εξής λόγια: «Χαρούμενα 80ά γενέθλια στον φίλο μου Τζορτζ Ο. Μπους!
Η φιλία σου —καθώς και εκείνη του πατέρα σου και ολόκληρης της οικογένειάς σου— υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ζωής μου. Μου θύμιζε πάντα ότι πολύ πριν γίνουμε πολιτικοί, είμαστε συμπατριώτες Αμερικανοί και, πάνω απ' όλα, άνθρωποι.
Και για τον επόμενο μήνα, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που έχω επιτέλους κάποιον μεγαλύτερο από εμένα! (σ.σ. Ο Κλίντον συμπληρώνει τα 80 στις 19 Αυγούστου). Σου εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια γεμάτα υγεία, ευτυχία και φιλία. Η χώρα μας είναι ισχυρότερη όταν θυμόμαστε ότι αυτά που μας ενώνουν, είναι σπουδαιότερα από εκείνα που μας χωρίζουν». Είναι περισσότερο από προφανές, ότι πέρα από τις ευχές, το υποκείμενο νόημα είναι η αγωνία για την πολιτική που ασκεί ο Τραμπ

{https://www.facebook.com/billclinton/posts/pfbid09cLmQheDu2EA7MH8ZRwewdUifVFcmpQs2uRXuFKUoTzBcJbTKJgymKnx3vDDP85el}

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