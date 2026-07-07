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Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed
Χρηματιστήρια
11:11 - 07 Ιουλ 2026

Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά την Τρίτη (7/7), καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το έντονο ανοδικό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.      

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe κινείται οριακά πάνω από το μηδέν ενισχυόμενος κατά 0,1% στις 651.11 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στα «πράσινα».

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE κερδίζει αυτή την ώρα 0,45% στις 10,698.93 μονάδες, ενώ άνοδο σημειώνει και ο γαλλικός CAC κατά 0,58% στις 8,527.94 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,19% στις 25,784.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,53% στις 19,789.51 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχυόμενος κατά 0,39% στις 53,165.50 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι μετοχές των εταιρειών του αμυντικού και αεροδιαστημικού κλάδου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dassault Aviation καταγράφει άνοδο περίπου 1%, ενώ η Airbus ενισχύεται κατά 2,3%, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι οι χώρες-μέλη της Συμμαχίας ενδέχεται να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Να σημειωθεί ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν στηριχθεί από έναν συνδυασμό ευνοϊκών εξελίξεων. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παράλληλα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, εξέλιξη που προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να διατηρήσει πιο ουδέτερη στάση ως προς τη νομισματική πολιτική της.

Την ίδια ώρα, η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει περιορίσει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες αυξήσεις των επιτοκίων από τη Fed, ενισχύοντας την άποψη ότι ο κύκλος της αυστηρής νομισματικής πολιτικής πλησιάζει στο τέλος του.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων έχει διευρύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, οδηγώντας τόσο τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες όσο και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υψηλότερου ρίσκου σε νέα ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

Σε διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον των αγορών παραμένει στραμμένο στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην εβδομάδα. Ξεχωρίζουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς ενδέχεται να δώσουν πιο σαφείς ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια και, κατ' επέκταση, για την πορεία του παγκόσμιου κόστους δανεισμού.

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