Noval Property: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συμφώνως με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527) ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και μετά την από 23.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώραν την 15η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 2: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017. 2 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2025, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 30 η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018. Επιπλέον, συμφώνως με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 15ης Οκτωβρίου 2025 και της τυχόν Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.