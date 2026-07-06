ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρεύμα: Πώς γίνεται η απάτη στο όνομα του ΔΕΔΔΗΕ: «Μη δίνετε χρήματα ή τιμαλφή»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:03 - 06 Ιουλ 2026

Ρεύμα: Πώς γίνεται η απάτη στο όνομα του ΔΕΔΔΗΕ: «Μη δίνετε χρήματα ή τιμαλφή»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καθώς και ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρίας.

Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Υπενθυμίζεται κατηγορηματικά:

Ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

-Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.

-Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.

-Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό
Φορολογία

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών

Πριν τους Ρώσους ο Ντόκος είχε ξεσκεπάσει την απάτη… με τον Νιγηριανό πρίγκιπα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Πριν τους Ρώσους ο Ντόκος είχε ξεσκεπάσει την απάτη… με τον Νιγηριανό πρίγκιπα

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων
Ειδήσεις

«Υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ: Φωτογραφίες με ρόλεξ και μετρητά βρέθηκαν στα κινητά των συλληφθέντων

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 11:29

Prodea: Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου logistics

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 11:27

Eurobank: Ηγέτης στην ελληνική αγορά factoring για 18η συνεχή χρονιά

Ειδήσεις
06/07/2026 - 11:24

Το παρασκήνιο της... εκστρατείας του Λευκού Οίκου για την ανατροπή μιας κόκκινης κάρτας στο Μουντιάλ

Πολιτική
06/07/2026 - 11:20

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή 

Πολιτική
06/07/2026 - 11:18

Prorata: Πρώτη η ΝΔ με 25%, δεύτερη η ΕΛΑΣ, «ισοπαλία» ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού στην τρίτη θέση

Οικονομία
06/07/2026 - 11:09

Παπαθανάσης: 140 εκατ. ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις Ηπειρωτικές Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 11:04

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης βδομάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 10:59

Καθυστερήσεις ρεκόρ στις πτήσεις: Η κυβέρνηση απαντά με... σύσκεψη - Νέα καμπανάκια για προσλήψεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 10:49

EasyJet: Άλμα 10,5% για τη μετοχή μετά την κατ' αρχήν συμφωνία εξαγοράς από την Castlelake

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 10:49

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες εις βάρος καταναλωτών

Ανεμοδείκτης
06/07/2026 - 10:44

Άδωνις εναντίον Σαμαρά για πρώτη φορά: Τον... ταυτίζει με Τσίπρα και Ζωή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 10:42

Morgan Stanley για ΔΕΗ: Σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο €27 και περιθώριο ανόδου 14%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/07/2026 - 10:34

Eurobank: Προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών ύψους 11,4 εκατ. ευρώ

Πολιτική
06/07/2026 - 10:29

Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού σε όλη την Ελλάδα - «Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», λέει ο Παπασταύρου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 10:26

Εκλογή νέου ΔΣ στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A)

Ειδήσεις
06/07/2026 - 10:22

ifo: Ελαφρά βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική οδοποιία

Υγεία
06/07/2026 - 10:17

Απεξάρτηση: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπέμπει «SOS» με επιστολή στον Μητσοτάκη

Πολιτική
06/07/2026 - 10:15

Η απάντηση της Μπακογιάννη στο «Ντόρα, σύνελθε...» του Σαμαρά

Αναλύσεις
06/07/2026 - 10:10

ΧΑ: Νέο υψηλό 200 μηνών για το Γενικό Δείκτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
06/07/2026 - 10:08

Θερινές Εκπτώσεις 2026: Ευκαιρίες και αισιοδοξία στην αγορά του Πειραιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/07/2026 - 10:03

Ρεύμα: Πώς γίνεται η απάτη στο όνομα του ΔΕΔΔΗΕ: «Μη δίνετε χρήματα ή τιμαλφή»

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 10:00

Μικτές τάσεις στην Ασία - Στο επίκεντρο οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και η Fed

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/07/2026 - 09:45

Επένδυση του Halcyon Equity Partners στην Kayak

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 09:18

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
06/07/2026 - 09:10

Γενικά αίθριος ο καιρός με ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/07/2026 - 08:41

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

Φορολογία
06/07/2026 - 08:23

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

Ειδήσεις
06/07/2026 - 08:09

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο έπληξε πολυκατοικίες - Εννέα νεκροί

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 08:01

Χρηματιστήριο: Νέα ιστορικά ρεκόρ στην άντληση κεφαλαίων και ένα σημείο προβληματισμού

Εργασιακά
06/07/2026 - 07:45

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ