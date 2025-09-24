ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΝΟΤΗΤΑ: Πέντε σωματεία εκφράζονται πλέον από μια μεγάλη ομοσπονδία security
Επιχειρήσεις
18:05 - 24 Σεπ 2025

ΕΝΟΤΗΤΑ: Πέντε σωματεία εκφράζονται πλέον από μια μεγάλη ομοσπονδία security

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πέντε σωματεία εργαζομένων στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων της BRINKS HELLAS και της ESA Security Solutions, εντάσσονται πλέον στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφαλείας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 8.000 μέλη.

Ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλειας απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη συγκεντρωτική καταγραφή του συνολικού προσωπικού. Μεμονωμένες εταιρείες δημοσιοποιούν στοιχεία προσωπικού ή οικονομικά δεδομένα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για ανασφάλιστη εργασία, καθυστερήσεις στις πληρωμές και δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Η νέα συγκέντρωση σωματείων στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας στοχεύει στη βελτίωση της συλλογικής εκπροσώπησης και στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των εργαζομένων.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ – δύναμη ευθύνης και προοπτικής» θα στηρίζει τη δράση των εργαζομένων στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, προάγοντας τα επαγγελματικά τους συμφέροντα και ενισχύοντας την εφαρμογή πρακτικών που διασφαλίζουν σεβασμό και αναγνώριση από τις επιχειρήσεις.

Η συνένωση των σωματείων αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση χρόνιων ζητημάτων του κλάδου, όπως η ανασφάλιστη εργασία και οι καθυστερήσεις πληρωμών, ενώ ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων και την αποτελεσματικότητα της συλλογικής τους εκπροσώπησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»
Ειδήσεις

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.
Οικονομία

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα
Οικονομία

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ