Διευκρινίσεις ΕΛΓΑ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του προγράμματος Daniel–Elias

Ο ΕΛΓΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 1494/341065 (ΦΕΚ Β’ 6367/06.11.2023), ολοκλήρωσε τον έλεγχο των ενισχύσεων που έλαβαν οι πληγέντες παραγωγοί για τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel–Elias το 2023. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού.

Στη συνέχεια, ο ΕΛΓΑ ενημέρωσε 2.645 παραγωγούς, από τους συνολικά 38.405 δικαιούχους ενισχύσεων, μέσω SMS στα κινητά τους τηλέφωνα, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των προκαταβολών που έλαβαν και της αξίας των οριστικών πορισμάτων.

Οι προκαταβολές χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της ΚΥΑ, ενώ οι γεωπόνοι και κτηνίατροι του Οργανισμού προχώρησαν σε εξατομικευμένες και συνολικές εκτιμήσεις όπου κρίθηκε αναγκαίο, συντάσσοντας τα οριστικά πορίσματα. Αυτά αναρτήθηκαν εντός του 2024 στις Τοπικές Κοινότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την αξία των πορισμάτων τους και να ασκήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία αναθεώρησης σε περίπτωση διαφωνίας.

Ο ΕΛΓΑ διευκρίνισε ότι τυχόν επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα βεβαιωθεί από την ΑΑΔΕ, κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από τον Οργανισμό το Σεπτέμβριο του 2027, οπότε λήγει η διάρκεια του ad-hoc Προγράμματος.

Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι διαφωνούν με το περιεχόμενο του οριστικού πορίσματος, έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2690/1999, άρθρο 24), να υποβάλουν τεκμηριωμένες Αιτήσεις Θεραπείας ή αντιρρήσεις στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Οργανισμού εντός του Οκτωβρίου 2025, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.