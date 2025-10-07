ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Deloitte: Πώς μετασχηματίζεται η δημόσια διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο
Επιχειρήσεις
11:30 - 07 Οκτ 2025

Deloitte: Πώς μετασχηματίζεται η δημόσια διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
Η Deloitte έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια μελέτη «Government Trends 2025», η οποία εξετάζει και ερμηνεύει εννέα βασικές τάσεις που αναδιαμορφώνουν τη λειτουργία των δημόσιων διοικήσεων παγκοσμίως. Η φετινή έκδοση στηρίζεται στην ανάλυση περισσότερων από 200 περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών, παρουσιάζοντας ενδεικτικά παραδείγματα και καινοτόμες προσεγγίσεις από κυβερνήσεις της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν μία σημαντική πρόκληση: να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών (π.χ. προσιτή στέγαση, ενεργειακή ανθεκτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, κοινωνική ισότητα) και στις υφιστάμενες επιχειρησιακές δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να υλοποιήσουν έργα ή να αυξήσουν τις επενδύσεις σε υποδομές, αλλά να μετασχηματίσουν ριζικά τις δομές και τις διαδικασίες της διακυβέρνησης και τη σχέση τους με την κοινωνία, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε έναν κόσμο πολύπλοκο, αβέβαιο και ταχέως εξελισσόμενο.

«Η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση δεν είναι απλώς μηχανισμός εκτέλεσης πολιτικών. Είναι ο καθρέφτης του τρόπου με τον οποίο μία κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολίτες. Σήμερα, οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Η πρόκληση της επόμενης μέρας δεν είναι μόνο τεχνική ή διοικητική, αλλά στρατηγική: πώς το κράτος θα λειτουργεί ταχύτερα, εξυπνότερα και πιο δίκαια», σημειώνει ο Γιώργος Μορφούλης, Partner in Engineering, AI & Data, Government and Public Services Industry Leader της Deloitte Ελλάδος. «Η φετινή έκθεση της Deloitte επιδιώκει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αποτυπώνοντας την ανάγκη για αξιοπιστία, προσαρμοστικότητα, καινοτομία, ταχύτητα και στρατηγική σκέψη σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Οι τάσεις που αναδεικνύονται αποτελούν οδικό χάρτη για τις κυβερνήσεις που θέλουν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, με θεσμούς πιο ανοιχτούς, ευέλικτους και ανθεκτικούς, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έκθεση «Government Trends 2025» δημοσιεύεται σε μια κομβική συγκυρία για τη χώρα, καθώς οι διεθνείς τάσεις μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο στρατηγικής σκέψης στην πορεία χάραξης και εφαρμογής νέων μεταρρυθμίσεων του διοικητικού μηχανισμού».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Έκθεση, οι εννέα τάσεις είναι:

1. Αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση με λιγότερο κόστος αλλά μεγαλύτερη αξία. Οι κυβερνήσεις εστιάζουν πλέον στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους ώστε να παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες με λιγότερους πόρους. Υπερβαίνουν τη λογική των βραχυπρόθεσμων περικοπών, υιοθετώντας πιο βιώσιμες στρατηγικές. Αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και βελτιστοποιούν τις οργανωτικές τους δομές για περισσότερη διαφάνεια. Μέσα από ψηφιακά εργαλεία και διαρθρωτικές αλλαγές, επιδιώκουν να αυξήσουν την αποδοτικότητα, να μειώσουν τα κόστη, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα.

2. Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση. Η ευρεία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση απαιτεί ειδικές στρατηγικές, εκπαίδευση του προσωπικού και ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και το δημόσιο όφελος. Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις αξιοποιούν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσουν δεξιότητες ΑΙ στο προσωπικό τους, υιοθετούν εργαλεία αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμόζουν πλαίσια διακυβέρνησης για να επεκτείνουν τη χρήση των ΑΙ λύσεων, εξισορροπώντας την καινοτομία με το δημόσιο καθήκον.

3. Μείωση της γραφειοκρατίας. Τα τεχνολογικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός, μπορούν να εξαλείψουν περιττές διαδικασίες και γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και να ενοποιήσουν τα δεδομένα. Στόχος είναι να προσφέρονται ποιοτικότερες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα να περιοριστούν οι διαδικαστικές υποχρεώσεις που δυσχεραίνουν την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων.

4. Εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών. Η τάση επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, στην αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και νέων τεχνολογιών και στον συνολικό επανασχεδιασμό των υπηρεσιών με στόχο να γίνουν πιο γρήγορες και πιο προσβάσιμες για τους πολίτες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επιζητούν πρακτικότητα. Οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται με την εξάλειψη περιττών διαδικασιών, την ενοποίηση ψηφιακών καναλιών και την υιοθέτηση πολιτικών «once-only», ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για επαναλαμβανόμενες υποβολές στοιχείων.

5. Υποδομές για το μέλλον, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τεχνολογίες όπως τα digital twins (εικονικό μοντέλο που προσομοιώνει με ακρίβεια την κατάσταση, τη συμπεριφορά και τις λειτουργίες ενός φυσικού αντικειμένου, συστήματος ή διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο), για να βελτιώσουν τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό έργων.

6. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι κυβερνήσεις επανεξετάζουν τις πολιτικές και τις συνεργασίες τους με στόχο να κάνουν τις βασικές υπηρεσίες πιο προσιτές και προσβάσιμες για όλους (π.χ. στέγαση, γρήγορο διαδίκτυο). Παράλληλα, επενδύουν σε υποδομές και σχεδιάζουν νέα προγράμματα που έχουν στόχο να καταπολεμήσουν την κοινωνική απομόνωση και να συμβάλλουν στη δημιουργία ζωντανών και συμμετοχικών κοινοτήτων.

7. Ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται σε φάση ριζικών αλλαγών, με την αυξανόμενη ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Οι κυβερνήσεις αξιοποιούν αυτή τη μετάβαση ως ευκαιρία για να διαχειριστούν ολιστικά την ενεργειακή ζήτηση και προσφορά, να ενισχύσουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα και ασφάλεια, και να ευθυγραμμίσουν τις ενεργειακές τους στρατηγικές, πολιτικές και κανονιστικά πλαίσια.

8. Δημιουργία και ενίσχυση των θέσεων εργασίας του μέλλοντος. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας, είναι κρίσιμο η ανάπτυξη δεξιοτήτων να συμβαδίζει με τις ραγδαία μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημόσιοι φορείς αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων και τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας διευρυμένα προγράμματα εκμάθησης και καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για upskilling, επανακατάρτιση και στήριξη ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

9. Ανάπτυξη του διαστημικού τομέα. Ο διαστημικός τομέας εξελίσσεται σε πεδίο γεωστρατηγικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Οι κυβερνήσεις επενδύουν σε δορυφορικές εφαρμογές, τηλεπικοινωνίες, μοντέλα πρόβλεψης καιρικών φαινομένων, αλλά και στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας μέσω space - based τεχνολογιών, αυξάνοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Επίσης, επανεξετάζουν τους εθνικούς κανονισμούς και τις διεθνείς συνεργασίες για να αξιοποιήσουν νέες αγορές και ευκαιρίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 11:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΙΕΛΚΑ: Μείωση 0,76% στις τιμές των σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο – Ποια προϊόντα ανέβηκαν
Επιχειρήσεις

ΙΕΛΚΑ: Μείωση 0,76% στις τιμές των σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο – Ποια προϊόντα ανέβηκαν

Σε αχαρτογράφητα νερά η Γαλλία μετά τη νέα κυβερνητική κρίση – Πώς επηρεάζεται η υπόλοιπη Ευρώπη
Πολιτική

Σε αχαρτογράφητα νερά η Γαλλία μετά τη νέα κυβερνητική κρίση – Πώς επηρεάζεται η υπόλοιπη Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Deloitte, ACCA και Πανεπιστημίου Πειραιώς για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Επιχειρήσεις

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Deloitte, ACCA και Πανεπιστημίου Πειραιώς για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Καθυστερήσεις στα ακυρωτικά δικαστήρια επηρεάζουν τη συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης
Ειδήσεις

Καθυστερήσεις στα ακυρωτικά δικαστήρια επηρεάζουν τη συμμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης

Ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία – Τα ονόματα
Πολιτική

Ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς στα υπουργεία – Τα ονόματα

Deloitte: Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας της με 6 Equity Partners και 5 Partners
Επιχειρήσεις

Deloitte: Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας της με 6 Equity Partners και 5 Partners

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2025 - 11:45

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει «χάος» μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/10/2025 - 11:34

Alpha Bank: Πακέτα συναλλαγών για ιδιοκτήτες και ατομικές επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:33

Η Porsche «φρέναρε» στην Κίνα – Πτώση 26% στις πωλήσεις εννιαμήνου

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:31

«Βουτιά» 7% για τη μετοχή της HSBC μετά την πρόταση ιδιωτικοποίησης της Hang Seng Bank

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ