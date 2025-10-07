ΙΕΛΚΑ: Μείωση 0,76% στις τιμές των σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο – Ποια προϊόντα ανέβηκαν

Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο του 2025 υποχώρησαν κατά 0,76% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ καταγράφηκε στο +0,61% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024), παρουσιάζοντας τάσεις προοδευτικής μείωσης, ιδίως σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο. Σε επίπεδο κυλιόμενου δωδεκαμήνου (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025), οι τιμές εμφανίζουν συνολική αύξηση +0,76%.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 παρουσίασαν οι εξής κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά με πτώση -5,63%

με πτώση Απορρυπαντικά και καθαριστικά με -5,4%

με Παντοπωλειακά είδη με -5,18%

με Προϊόντα και τροφές για κατοικίδια με -3,21%

με Οικιακά είδη και είδη μίας χρήσης με -3,18%

Αυτές οι μειώσεις αποδίδονται κυρίως στην ομαλοποίηση της αγοράς, αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής για ορισμένα προϊόντα. Ειδικότερα, στα φρέσκα λαχανικά καταγράφηκε αξιοσημείωτη πτώση λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ενώ στην κατηγορία των απορρυπαντικών και των παντοπωλειακών προϊόντων, θετικό ρόλο διαδραμάτισε η πτώση της τιμής του ελαιολάδου.

Αντίθετα, αύξηση τιμών σημειώθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, με τις πιο σημαντικές μεταβολές να αφορούν:

Φρέσκα κρέατα , με άνοδο +10,18%

, με Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη , με +9,88%

, με Είδη πρωινού και ροφήματα , με +6,06%

, με Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου , με +4,26%

, με Κατεψυγμένα προϊόντα, με +3,82%

Η σημαντική άνοδος στα φρέσκα κρέατα σχετίζεται με τις διεθνείς αυξήσεις τιμών εισαγόμενου κρέατος, κυρίως μοσχαρίσιου, εξαιτίας της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου και της εξάπλωσης ασθενειών σε κτηνοτροφικές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως στα αμνοερίφια. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, κατά την εβδομάδα 15–21 Αυγούστου 2025, η ευρωπαϊκή τιμή παραγωγού για βοδινό (νεαρό αρσενικό) είχε αυξηθεί κατά 35,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και κατά 23,5% σε σχέση με τις αρχές του 2025. Η ανοδική αυτή τάση φαίνεται να συνεχίζεται.

Επιπλέον, παράγοντες όπως οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ επηρεάζουν καθοριστικά τις τιμές γλυκών, ροφημάτων και κατεψυγμένων ειδών (π.χ. παγωτά). Η τιμή του κακάο αυξήθηκε ραγδαία την τελευταία διετία λόγω ακραίων κλιματικών φαινομένων που έπληξαν τις χώρες παραγωγής. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 2025, το κόστος ανά τόνο είχε αυξηθεί κατά 168,9% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2023. Αν και σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 οι τιμές ήταν πιο σταθερές, σε προηγούμενους μήνες έφτασαν ακόμη και τα 10.710 δολάρια ανά τόνο. Η αστάθεια παραμένει, και δεδομένου του τρόπου παραγωγής προϊόντων που περιέχουν κακάο, οι επιπτώσεις μετακυλίονται με καθυστέρηση στην τελική τιμή των γλυκών.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη γενικότερη τάση σταθεροποίησης ή συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ στους εξής λόγους: