Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Orange Grove: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της καινοτομίας των ελληνικών startups

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το Orange Grove υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας για την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή διασύνδεση. Η συνεργασία αξιοποιεί συμπληρωματικά δίκτυα, γνώσεις και εργαλεία των δύο φορέων, με στόχο να επιταχύνει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε δεξιότητες, αγορές και χρηματοδότηση.

Το Mνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της ΕΑΤ και του Orange Grove για:

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, mentoring και acceleration schemes.

Τη διασύνδεση του InnoAgora με το δίκτυο του Orange Grove, επιτρέποντας στις startups μεγαλύτερη πρόσβαση σε επενδυτές και διεθνείς αγορές.

Τη στήριξη startups που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, σε τομείς όπως AgriTech, Renewable Energy, Blue Economy και Circular Economy.

Την προώθηση της καινοτομίας μέσω κοινών δράσεων με διεθνείς οργανισμούς και πρεσβείες, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση των ελληνικών startups.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), κα. Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε: «Η συνεργασία με το Orange Grove αποτελεί για την ΕΑΤ ένα ακόμη στρατηγικό βήμα, με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Συνδυάζοντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την τεχνογνωσία της ΕΑΤ, με το δυναμικό δίκτυο και την εμπειρία του Orange Grove στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό υποστήριξης για start up πρωτοβουλίες. Επιδίωξη μας είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές δεξιότητες αλλά και να ανοίξουμε νέους δρόμους διεθνοποίησης, ιδίως σε τομείς βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η συνεργασία με το Orange Grove επενδύει στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας καινοτόμες ιδέες ώστε να εξελιχθούν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με διεθνή εμβέλεια.»

H Γενική Διευθύντρια & Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Orange Grove: κα Αλεξάνδρα Σαρμά, δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία του Orange Grove με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διευρύνουμε τις ευκαιρίες για τους νέους επιχειρηματίες, παρέχοντας πρόσβαση σε κοινές δεξαμενές εργαλείων, δικτύων και τεχνογνωσίας. Στόχος μας είναι να υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για βιώσιμα, ανθεκτικά και ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα. Με στοχευμένες δράσεις ενισχύουμε τη διασύνδεση, τις συνέργειες και τη δυνατότητα των startups και ΜμΕ να αφήσουν ουσιαστικό αποτύπωμα, αντιμετωπίζοντας την καινοτομία και τη βιωσιμότητα όχι ως προσθήκη, αλλά ως θεμέλιο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής.»