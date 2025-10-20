ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αποστολάκη: Απροστάτευτη η πρώτη κατοικία των πολιτών – Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης
Πολιτική
16:01 - 20 Οκτ 2025

Αποστολάκη: Απροστάτευτη η πρώτη κατοικία των πολιτών – Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τη σημερινή συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη άσκησε σφοδρή κριτική στην Κυβέρνηση για την πλήρη ανυπαρξία πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία έχει καταργήσει κάθε ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, αφήνοντας χιλιάδες ευάλωτους πολίτες στο έλεος των funds και των πλειστηριασμών.

Η κ. Αποστολάκη υπενθύμισε ότι ο Νόμος 4738/2020, ο «Πτωχευτικός Κώδικας» της Κυβέρνησης, κατήργησε ολοκληρωτικά το Νόμο 3869/2010 που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφαιρώντας από τους πολίτες το δικαίωμα προστασίας της κύριας κατοικίας. Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές εξαγγελίες, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης παραμένει ανύπαρκτος, ενώ από το 2019 έως το 2024 περισσότερα από 200.000 σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη και μόνο το 2025 έχουν προγραμματιστεί πάνω από 10.000 πλειστηριασμοί κατοικίας.

Η Βουλευτής ανέδειξε την εξαπάτηση σε ό,τι αφορά τη μετατροπή της υποτιθέμενης εισφοράς των Τραπεζών για την δημιουργία του Φορέα σε δάνειο. Όπως ανέφερε, η εξαγγελθείσα εισφορά των 100 εκατομμυρίων ευρώ, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει δημοσίως κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού ως «κοινωνική συνεισφορά των τραπεζών» μετατράπηκε σε δάνειο. Η αδυναμία απάντησης του Υφυπουργού Γ. Κώστηρα στις επισημάνσεις της Μιλένας Αποστολάκη συνιστά σιωπηρή παραδοχή της μετατροπής της εισφοράς σε δάνειο, η οποία άλλωστε αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο 2025-2028 και πιο συγκεκριμένα στην σελίδα 28.

«Οι τράπεζες δεν προσφέρουν ούτε ένα ευρώ από τα υπερκέρδη τους» σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη. Η κ. Αποστολάκη τόνισε ότι η ανακοίνωση για την εισφορά των τραπεζών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό των υπερκερδών των Τραπεζών κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως ήταν σαφές ότι πρόκειται για συνεισφορά των Τραπεζών στο πλαίσιο της εταιρικής τους ευθύνης. Στην πραγματικότητα, όμως, όπως προκύπτει, τα πιστωτικά ιδρύματα με την μορφή δανείου θα λάβουν πίσω τη χορήγηση που θα καταβάλλουν.

Απευθυνόμενη προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Κώτσηρα, η Βουλευτής ζήτησε σαφείς απαντήσεις για το πότε θα συσταθεί ο Φορέας και γιατί η κεφαλαιακή συμμετοχή των τραπεζών αντικαταστάθηκε από δανειακή χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο Υφυπουργός απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, επικαλούμενος τη «δυσκολία του εγχειρήματος» και την ανάγκη «ενδελεχούς αντιμετώπισης» των ζητημάτων.

Η κ. Αποστολάκη υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει την ρεαλιστική και δίκαιη πρότασή του για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ουσιαστική προστασία της κύριας κατοικίας. Με επαναφορά του ν. 3869/2010 και με άμεση σύσταση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, με συμμετοχή του Κράτους, διαφάνεια στη λειτουργία του χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και θέσπιση σύγχρονου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας με σαφή κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. «Η Νέα Δημοκρατία με τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες στερεί από τους πολίτες την διάσωση της κατοικίας τους και τους εξαπατά για ακόμη μια φορά», κατέληξε η Μιλένα Αποστολάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2025 - 17:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνικό Λαχείο: Στην Καβάλα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εθνικό Λαχείο: Στην Καβάλα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

διαΝΕΟσις: Μόλις το 1/10 των Ελλήνων της Γερμανίας σχεδιάζει επιστροφή στη χώρα την επόμενη τριετία
Οικονομία

διαΝΕΟσις: Μόλις το 1/10 των Ελλήνων της Γερμανίας σχεδιάζει επιστροφή στη χώρα την επόμενη τριετία

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά 3 Πυροσβεστικών Οχημάτων στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία
Πολιτική

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται
Ανεμοδείκτης

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»
Πολιτική

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

Πολιτική
07/08/2026 - 13:41

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι απέτυχε να αξιοποιήσει €800 εκατ. για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:19

Υπόθεση Marfin: Την Τρίτη (11/8) απολογείται η 46χρονη κατηγορούμενη που κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ