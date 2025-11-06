ΣΕΒ και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεργάζονται για την ενίσχυση των ΜμΕ
11:21 - 06 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ελληνικές μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παρουσίασαν ο ΣΕΒ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν, χθες, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025. Στην εκδήλωση, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ΜμΕ, οι επιχειρήσεις ενημερώθηκαν σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ για ανάπτυξη, επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του ΣΕΒ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μέσα από σειρά δράσεων για την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και για την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ, κα Ράνια Αικατερινάρη υπογράμμισε τη σημασία των ΜμΕ για την ελληνική οικονομία και για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό μέσα από περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και με μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Όπως τόνισε: «Στον ΣΕΒ, θεωρούμε σημαντικό να αναδεικνύουμε όλους τους παράγοντες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Η μεγέθυνση, η ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η επαρκής χρηματοδότηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας εποχής αλλά και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις νέες προσκλήσεις.»

Στη συνέχεια, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Τράπεζας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ειδικά προγράμματα που προωθούν την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή αναβάθμιση. Όπως σημείωσε: «Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ως αποστολή να δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα από εργαλεία όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προσφέρουμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία. Η συνεργασία μας με επιχειρηματικούς φορείς όπως ο ΣΕΒ είναι κρίσιμη, ώστε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να έχει τα μέσα να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει αξία για την ελληνική οικονομία.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν case studies επιχειρήσεων που αξιοποίησαν με επιτυχία χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, μεταξύ των οποίων προγράμματα όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό αντίκτυπο των μηχανισμών ανάπτυξης στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ΣΕΒ συνεχίζει με συνέπεια τις πρωτοβουλίες του για τη στήριξη των ΜμΕ, ενώ η συνεργασία με την ΕΑΤ επιβεβαιώνει τον κοινό στόχο για έναν ισχυρότερο, πιο εξωστρεφή και σύγχρονο πυλώνα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οικονομίας και στις νέες συνθήκες της αγοράς, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

