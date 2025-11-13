Freedom Holding Corp: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα για το α' εξάμηνο του 2026
13:07 - 13 Νοε 2025

Freedom Holding Corp: Πάνω από 1 δισ. δολάρια έσοδα για το α' εξάμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC), μητρική εταιρεία της επενδυτικής πλατφόρμας Freedom24, δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 526,1 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά έσοδα 1,06 δισ. δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Τα καθαρά κέρδη για το εξάμηνο ανήλθαν σε 69,1 εκατ. δολάρια, ενώ τα πλήρως απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted EPS) διαμορφώθηκαν στα 1,13 δολάρια.

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, συνεχίσαμε να πραγματοποιούμε στοχευμένες επενδύσεις με σκοπό να θέσουμε τα θεμέλια για την επόμενη φάση βιώσιμης ανάπτυξης της Freedom Holding Corp.», δήλωσε ο Timur Turlov, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. «Τα αποτελέσματά μας αντικατοπτρίζουν μια συνειδητή απόφαση να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας στους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, να ενισχύσουμε την ψηφιακή και χρηματοοικονομική μας υποδομή και να προετοιμάσουμε την εταιρεία για μελλοντική ανάπτυξη και αποδοτικότητα».

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τα δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδυτικοί τίτλοι ανήλθαν συνολικά σε 4,5 δισ. δολάρια. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 10,3 δισ. δολάρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια των μετόχων διαμορφώθηκαν σε 1,2 δισ. δολάρια. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1 δισ. δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026. Τα έσοδα από προμήθειες και αμοιβές ανήλθαν σε 239,9 εκατ. δολάρια, ενισχυμένα από την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης (agency fees). Τα καθαρά κέρδη από εμπορία τίτλων ανήλθαν σε 82,7 εκατ. δολάρια, αποδιδόμενα κυρίως στην πώληση εταιρικών ομολόγων του Καζακστάν κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η πελατειακή βάση του ομίλου συνέχισε να αυξάνεται σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, φτάνοντας τους 6,1 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, εκ των οποίων 776.000 ήταν πελάτες χρηματιστηριακών υπηρεσιών, έναντι 683.000 στις 31 Μαρτίου 2025.

«Βρισκόμαστε σε μια ενεργή φάση μετασχηματισμού καθώς δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο και τεχνολογικά προηγμένο οικοσύστημα που συνδέει χρηματιστηριακές, τραπεζικές, ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με νέες ψηφιακές λύσεις, κάτω από μία ενιαία πλατφόρμα», πρόσθεσε ο Timur Turlov. «Αυτό το στάδιο απαιτεί πειθαρχημένες δαπάνες για την ανάπτυξη της λειτουργικής υποδομής, η οποία θα στηρίξει υψηλότερα περιθώρια κέρδους και ισχυρότερη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια».

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Freedom Holding Corp. συνέχισε να ενισχύει το οικοσύστημά της και την παρουσία της στην αγορά. Τον Οκτώβριο του 2025, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της Wallet Solutions έναντι 1,9 εκατ.δολαρίων, με στόχο τη διεύρυνση των fintech υπηρεσιών της. Η BlackRock, Inc., η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο, αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην FRHC στο 0,85%, ενώ η The Motley Fool προσέθεσε τις μετοχές της εταιρείας στο βασικό χαρτοφυλάκιο Moneyball, συνοδεύοντάς τες με σύσταση «Αγοράς» (Buy).

Σε ευθυγράμμιση με την αποστολή της να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Καζακστάν και να ενισχύσει την ηγετική θέση της Κεντρικής Ασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Freedom Holding Corp. σύναψε στρατηγική συνεργασία με δύο κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας - την NVIDIA και την OpenAI. Οι συνεργασίες αυτές στοχεύουν στην ανάπτυξη υποδομών AI στην Κεντρική Ασία και στην ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση του Καζακστάν, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για καινοτομία και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην περιοχή.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τη σταθερή χρηματοοικονομική απόδοση της Freedom Holding Corp. και τη δέσμευσή της να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Με ισχυρά θεμέλια και αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση, η εταιρεία παραμένει σε θέση να υλοποιήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για δημιουργία ενός πολυδιάστατου ψηφιακού οικοσυστήματος σε όλες τις βασικές αγορές της.

