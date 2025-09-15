Τραμπ: Πιο «αποτελεσματικές» οι εξαμηνιαίες εκθέσεις για τα εταιρικά κέρδη

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τη Δευτέρα (15/9) την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να σταματήσει να απαιτεί τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών από εταιρείες και οργανισμούς και να τις αντικαταστήσει με εξαμηνιαίες εκθέσεις.

«Αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα και θα επιτρέψει στους διευθυντές να επικεντρωθούν στην ορθή λειτουργία των εταιρειών τους», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχετε ακούσει ποτέ τη δήλωση ότι η Κίνα έχει μια προοπτική 50 έως 100 ετών για τη διαχείριση μιας εταιρείας, ενώ εμείς διοικούμε τις εταιρείες μας σε τριμηνιαία βάση; Δεν είναι καλό!!!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από την SEC να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάργησης των απαιτήσεων για τις δημόσιες εταιρείες κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο από το 2017 έως το 2021.