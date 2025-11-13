12:56 - 13 Νοε 2025

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Το έργο OLYMPUS εντάχθηκε στις Στρατηγικές Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει την ένταξη του εμβληματικού έργου OLYMPUS στις «Στρατηγικές Επενδύσεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου για την προώθηση επενδύσεων που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία, όπως εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ).

Με την ένταξή του στο καθεστώς των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας, το έργο θα επωφεληθεί από τη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast-track) και άλλων επενδυτικών κινήτρων.

Το OLYMPUS του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας τσιμέντου και την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Το έργο προβλέπει σε πρώτη φάση τη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο τσιμέντου Μηλακίου με στόχο την αύξηση της χρήσης των δευτερογενών καυσίμων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων μέσω της βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Σε δεύτερη φάση την εγκατάσταση καινοτόμου μονάδας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage CCS) στο εργοστάσιο του Ομίλου στο Μηλάκι Ευβοίας, αξιοποιώντας τις πρωτοποριακές τεχνολογίες OxyCalciner και CryocapFG. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών καθιστά το OLYMPUS ένα από τα πλέον προηγμένα έργα μεγάλης κλίμακας στον ευρωπαϊκό κλάδο των δομικών υλικών.

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του επενδυτικού σχεδίου, αναμένεται δέσμευση έως και 1 εκατομμυρίου τόνων CO ετησίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ελληνικής βιομηχανίας και στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Το έργο OLYMPUS δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνολογικό ορόσημο, αλλά και μια στρατηγική και εμβληματική επένδυση εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας και αναδεικνύει την ηγετική θέση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.

Με αφορμή την ένταξη, ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Η ένταξη του έργου OLYMPUS στις Εμβληματικές Επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό ορόσημο, που υπογραμμίζει τη σημασία του έργου για τη χώρα. Με επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, παραγωγικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αξίας, προχωρούμε σταθερά την υλοποίηση του έργου βάσει χρονοδιαγράμματος με στόχο να συμβάλλουμε ενεργά στην απανθρακοποίηση του κλάδου μας και στη μετάβαση της Ελλάδας σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

