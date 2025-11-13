Φουσκώνει ο λογαριασμός του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζημιά €700 εκατ. στα δημόσια οικονομικά

Η υπόθεση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, καθώς μετά τις αποκαλύψεις και τους χειρισμούς που ακολούθησαν, το τίμημα για τη χώρα φαίνεται να αυξάνεται.

Σύμφωνα με μετάδοση του συνδρομητικού Newsletter KReport, το οποίο επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές, το ποσό που θα κληθούν τελικά να καλύψουν οι Έλληνες φορολογούμενοι διογκώνεται, τόσο λόγω απωλειών κοινοτικών κονδυλίων όσο και λόγω προστίμων.

Ειδικότερα, η Ελλάδα χάνει 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2024, καθώς δεν κατέβαλε εγκαίρως τις πληρωμές προς τους δικαιούχους. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να είχαν εξοφληθεί έως τις 30 Ιουνίου· εφόσον αυτό δεν συνέβη, τα κονδύλια αυτά χάνονται και το βάρος μεταφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν οι καθυστερήσεις συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα περικοπή.

Σε αυτά προστίθεται το πρόστιμο ύψους 410 εκατ. ευρώ που έχει ήδη επιβληθεί για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο 2020–2023. Επιπλέον, αναμένεται και ο οικονομικός «λογαριασμός» που θα προκύψει από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η OLAF έχει αποφασίσει να επανεξετάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις των ετών 2020 έως 2024, γεγονός που ενδέχεται να αποκαλύψει περαιτέρω παρατυπίες.