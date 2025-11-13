Φουσκώνει ο λογαριασμός του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζημιά €700 εκατ. στα δημόσια οικονομικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:04 - 13 Νοε 2025

Φουσκώνει ο λογαριασμός του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζημιά €700 εκατ. στα δημόσια οικονομικά

Reporter.gr Newsroom
Η υπόθεση του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, καθώς μετά τις αποκαλύψεις και τους χειρισμούς που ακολούθησαν, το τίμημα για τη χώρα φαίνεται να αυξάνεται.

Σύμφωνα με μετάδοση του συνδρομητικού Newsletter KReport, το οποίο επικαλείται ευρωπαϊκές πηγές, το ποσό που θα κληθούν τελικά να καλύψουν οι Έλληνες φορολογούμενοι διογκώνεται, τόσο λόγω απωλειών κοινοτικών κονδυλίων όσο και λόγω προστίμων.

Ειδικότερα, η Ελλάδα χάνει 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2024, καθώς δεν κατέβαλε εγκαίρως τις πληρωμές προς τους δικαιούχους. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να είχαν εξοφληθεί έως τις 30 Ιουνίου· εφόσον αυτό δεν συνέβη, τα κονδύλια αυτά χάνονται και το βάρος μεταφέρεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν οι καθυστερήσεις συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, δεν αποκλείεται να υπάρξει και νέα περικοπή.

Σε αυτά προστίθεται το πρόστιμο ύψους 410 εκατ. ευρώ που έχει ήδη επιβληθεί για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων την περίοδο 2020–2023. Επιπλέον, αναμένεται και ο οικονομικός «λογαριασμός» που θα προκύψει από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ η OLAF έχει αποφασίσει να επανεξετάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις των ετών 2020 έως 2024, γεγονός που ενδέχεται να αποκαλύψει περαιτέρω παρατυπίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 13:45
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 7,7% στις κυκλοφορίες νέων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Το έργο OLYMPUS εντάχθηκε στις Στρατηγικές Επενδύσεις Εθνικής Σημασίας
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει την ανθεκτικότητά της με ιδιόκτητα πυροσβεστικά αεροσκάφη
H Blue Star Ferries στους Φούρνους Κορσεών: Εκπαιδευτική Δράση για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή
