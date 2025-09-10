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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο το εμπόριο και τα στοιχεία πληθωρισμού
Χρηματιστήρια
19:44 - 10 Σεπ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με φόντο το εμπόριο και τα στοιχεία πληθωρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα τη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες ειδήσεις για το εμπόριο, τα εταιρικά κέρδη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε ήπια πτώση 0,02% και διαμορφώθηκε στις 552,29 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,39% στις 23.626,87 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,19% και έκλεισε στις 9.225,39 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,15% και διαμορφώθηκε στις 7.761,32 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε ήπιες απώλειες 0,06% στις 42.070,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 1,25% στις 15.211,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αυξήθηκε κατά 0,54% και έκλεισε στις 7.729,37 μονάδες.

Η υποτονική απόδοση της αγοράς σημειώθηκε παρά τα ισχυρά κέρδη στη Wall Street, με το δείκτη S&P 500 να καταγράφει ιστορικό υψηλό, αφού τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τις τιμές παραγωγού ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια αργότερα αυτόν το μήνα.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές της Novo Nordisk έκλεισαν 3,7% υψηλότερα, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 9.000 θέσεων εργασίας.

Αλλού, οι μετοχές της Inditex σημείωσε άνοδο 6,5% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου. Αν και οι πωλήσεις της εταιρείας το δεύτερο τρίμηνο ήταν χαμηλότερες από το αναμενόμενο, η Inditex δήλωσε ότι οι νέες συλλογές της για το φθινόπωρο/χειμώνα είχαν «πολύ καλή υποδοχή» από τους πελάτες, με τις πωλήσεις σε σταθερές τιμές μεταξύ 1 Αυγούστου και 7 Σεπτεμβρίου να σημειώνουν άνοδο 9% σε ετήσια βάση.

Τέλος, οι ευρωπαίοι επενδυτές παρακολούθησαν, επίσης, τις αναφορές ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει στην Κίνα και την Ινδία δασμούς έως και 100% για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ενέχει τον κίνδυνο να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 19:44
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