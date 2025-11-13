«Πράσινη» μετάβαση με επενδύσεις, καινοτομία και κοινωνική ευθύνη – Η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό τοπίο

Η «πράσινη» μετάβαση δεν είναι μονοδιάστατη, σχετίζεται με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία και την κοινωνική ασφάλιση, τόνισε ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,τοποθετούμενος στο πρώτο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum, με τίτλο «NEW World – NEW Sustainable Policy», που πραγματοποιήθηκε χθες,στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τον καθηγητή Παντελή Κάπρο να αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του κράτους για την ομαλή μετάβαση της αγοράς στο νέο αυτό περιβάλλον.

Το πρώτο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum αποτέλεσε μια Ελληνογερμανική Συνεργασία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης που είχε ο Παντελής Κάπρος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και Επιχειρησιακής Έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, με τη Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του Germany Trade and Invest, σημείωσε ότι «η πράσινη ενεργειακή μετάβαση σημαίνει την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση ενέργειας και τα συνθετικά καύσιμα που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια». Όπως εξήγησε, «οι τεχνολογίες των ΑΠΕ, η ηλεκτροκίνηση, οι μπαταρίες, οι αντλίες θερμότητας και οι επεμβάσεις εξοικονόμησης έχουν εξελιχθεί σημαντικά, προσφέροντας στους καταναλωτές ενεργειακές υπηρεσίες με μικρότερο κόστος από τα ορυκτά καύσιμα. Ταυτόχρονα, αποφεύγονται οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και μειώνεται ο κίνδυνος κρίσεων τιμών και γεωπολιτικών συγκρούσεων».

Κατά τον καθ. Παντελή Κάπρο, «ένα μεγάλο τμήμα της αλυσίδας αξίας αυτών των τεχνολογιών ενισχύει την εγχώρια προστιθέμενη αξία και την απασχόληση, σημαντικά περισσότερο σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, ανοίγουν δρόμοι για καινοτόμες επιχειρήσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Στην ουσία», πρόσθεσε «η πράσινη μετάβαση είναι μία επενδυτική πρόκληση και όχι ένα πρόβλημα κόστους. Ο ρόλος του κράτους είναι ζωτικής σημασίας, όχι μέσω επιδοτήσεων, αλλά ως εγγυητής και μοχλός των επενδυτικών προσπαθειών μέσω ευνοϊκών συνθηκών, υποδομών και προβλεψιμότητας της μελλοντικής αγοράς των νέων τεχνολογιών. Η διατήρηση και ενίσχυση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα των τεχνολογιών της πράσινης μετάβασης αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής που συνδυάζει το Green Deal με το Industrial Deal» σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος του Sustainable Building Council Greece, σε σύντομο χαιρετισμό του στάθηκε στην αξία των διμερών συνεργασιών, υπογραμμίζοντας ότι «μέσα από συμμαχίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρωτοβουλίες μετρήσιμου αντίκτυπου, εργαζόμαστε για να επιταχύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα και να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην πράσινη τους μετάβαση. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε γέφυρες συνεργασίας και να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους».

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που έλαβε χώρα στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης με τίτλο «Net Zero, net business or net target», ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Ελλάς, υπογράμμισε ότι «η εταιρεία έχει αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο την πρωτοβουλία “Sustainable Development for Generations” (SD4G) με τους πυλώνες More Health, More Potential, More Green, εφαρμόζοντας 20 πρωτοβουλίες σε ολόκληρο τον κόσμο που καθοδηγούν τη συνεισφορά και την επίδραση της Boehringer Ingelheim στην αειφόρο ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η καινοτομία και η αειφορία μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν». Όπως επεσήμανε, «σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθοριστικό πυλώνα της δημόσιας υγείας, η Boehringer έχει θέσει στόχο το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα: Hεταιρεία θα μηδενίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητες της μέχρι το 2030 και θα μειώσει κατά το ήμισυ το αποτύπωμα των φυσικών πόρων σε όλη την αλυσίδα αξίας».

Η Άννα Βάσιλα, Sustainability and Industry Manager Affairs, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σημείωσε ότι «η επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Εταιρείας Αεροδρομίου έως το τέλος του έτους αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή και την έμπρακτη ανταπόκρισή μας σε μια δέσμευση που, το 2019, έμοιαζε ιδιαίτερα φιλόδοξη. Έξι χρόνια μετά – και έχοντας ξεπεράσει μια πρωτοφανή πανδημική κρίση, της οποίας το αποτύπωμα εξακολουθεί να επηρεάζει την κίνηση ευρωπαϊκών αεροδρομίων που δεν έχουν ακόμη ανακάμψει πλήρως– ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει τη χαρά να βλέπει αυτό το όραμα να γίνεται πραγματικότητα. Πρόκειται για μια επένδυση που ενισχύει την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητά μας, δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους συνεργάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, και συμβάλλει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη — καθιστώντας μας πρωτοπόρους στον κλάδο μας».

Η Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, ανέδειξε τα πρώτα ευρήματα από τις εκθέσεις βιωσιμότητας σύμφωνα με την Οδηγία CSRD, όπου στην Ελλάδα δείχνουν περιορισμένη ωριμότητα στην κλιματική μετάβαση. Όπως είπε, «το 74% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης, ενώ το 46% δεν δημοσίευσε μεσοπρόθεσμους στόχους ή/και δεσμεύσεις μηδενικών εκπομπών. Η διαφάνεια στον υπολογισμό εκπομπών, ιδιαίτερα στην αλυσίδα αξίας, παραμένει χαμηλή. Με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο να εισάγει δεσμευτικές υποχρεώσεις από το 2026, οι επιχειρήσεις καλούνται να περάσουν από την καταγραφή στη δράση, αναπτύσσοντας αξιόπιστα σχέδια μετάβασης που ανταποκρίνονται στις ρυθμιστικές απαιτήσεις και συμβάλλουν στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους».

Τέλος, ο Αντώνιος Μουντούρης, Director for HSE & Sustainable Development της HELLENiQ ENERGY, ανέφερε ότι «η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει θέσει σε εφαρμογή ένα στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού, με βασικό στόχο ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, μέσα από μια ρεαλιστική και ισορροπημένη προσέγγιση ενεργειακής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε στοχευμένες επενδύσεις λειτουργικής αριστοποίησης και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στη βασική μας δραστηριότητα ενώ παράλληλα επιταχύνουμε την ανάπτυξη μας στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επανακαθορίζουμε συνολικά την στρατηγική μας στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, έχουμε ως θεμέλιο της στρατηγικής μας τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους».

Στο δεύτερο πάνελ του Forum, με τίτλο «Sustainable rules for sustainable markets» ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στον χαιρετισμό του αναφερόμενος στην «πράσινη» μετάβαση διευκρίνισε ότι δεν είναι μονοδιάστατη. Σχετίζεται, όπως σημείωσε, με την οικονομία δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και την προώθηση νέων υπηρεσιών, την επιχειρηματικότητα προϋποθέτοντας τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, την κοινωνία διότι δίχως το κεφάλαιο «άνθρωπος» μετάβαση δεν νοείται, όπως και με την κοινωνική ασφάλιση η οποία απαιτεί σειρά από μεταρρυθμίσεις με την τεχνητή νοημοσύνη να απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους για την υλοποίηση πιο σύνθετων και πιο απαιτητικών έργων. Όπως ο ίδιος εξήγησε, η βιώσιμη οικονομία προϋποθέτει λεπτές ισορροπίες, θεσμικός εγγυητής των οποίων είναι η πολιτεία. Εστιάζοντας, δε, στον ανθρώπινο παράγοντα υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις επιβάλλουν τη διά βίου μάθηση, όπως και τη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων, και πρόσθεσε πως μέχρι και σήμερα 460.000 εργαζόμενοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε να διασυνδεθούν με το νέο οικονομικό μοντέλο.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Πρωτοψάλτου,Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Μονάδας Περιβάλλοντος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης που είχε με τη Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του Germany Trade and Invest, σχολιάζοντας τη στρατηγική βιωσιμότητας που ακολουθεί ο φορέας για τη λειτουργία του, εξήγησε ότι βρέθηκε στον πυρήνα του από την αρχή του σχεδιασμού του. Μάλιστα, όπως είπε, ο φορέας έως το 2028 θα χρησιμοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την κάλυψη του 100% των αναγκών του, τις οποίες σήμερα αντιμετωπίζει μέσω ΑΠΕ κατά 92%. Σε άλλο σημείο των αναφορών του υπογράμμισε ότι ο μεσογειακός κήπος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι ο μεγαλύτερος δημόσιος κήπος στον κόσμο, ο οποίος αρδεύεται με νερό που αντλείται από τη θάλασσα, το οποίο ανακυκλώνεται και αφαλατώνεται.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η Dr. Karen Brune, Sustainability Manager του Εκθεσιακού Οργανισμού Κολωνίας (Koelnmesse), τόνισε ότι oι βιώσιμες αγορές μπορούν να αναδυθούν μόνο όταν η οικονομική επιτυχία, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η κοινωνική ευθύνη βρίσκονται σε ισορροπία. «Για εμάς στην Koelnmesse, η βιωσιμότητα δεν είναι ένα πρόσθετο έργο, αλλά ένα κεντρικό στοιχείο της εταιρικής μας στρατηγικής. Την κατανοούμε ολιστικά -οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε εμπορικές εκθέσεις που εξοικονομούν πόρους, είναι ενεργειακά αποδοτικές και κοινωνικά δίκαιες. Με αυτόν τον τρόπο, ευθυγραμμιζόμαστε με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ως εταιρεία εμπορικών εκθέσεων, θέλουμε να διαμορφώσουμε ενεργά αυτόν τον μετασχηματισμό και να δείξουμε ότι οι αειφόρες επιχειρηματικές πρακτικές είναι εφικτές και βιώσιμες για το μέλλον».

Ο Ερρίκος Μ. Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ERGO Ασφαλιστική αναφερόμενος στη συμβολή της ασφάλισης σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που πλήττεται από έντονα φυσικά φαινόμενα, υπογράμμισε ότι καθίσταται κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεών τους. Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να καλύψουμε το υπάρχον κενό προστασίας, επεσήμανε για να προσθέσει: «Τα ακραία φυσικά φαινόμενα, που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η ασφάλιση, δεν είναι πολυτέλεια. Αποτελεί αναγκαιότητα που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά της οικονομίας καθώς και της κοινωνίας στο σύνολό της». Κατά τον ίδιο, «η εμπειρία έχει δείξει ότι οι φυσικές καταστροφές δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μόνο εκ των υστέρων, ούτε αποκλειστικά με δημόσιους πόρους. Ο ασφαλιστικός κλάδος, με την τεχνογνωσία, τη φερεγγυότητα και την επενδυτική του δυνατότητα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λύσης. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνέχειας σε περιόδους αβεβαιότητας».

Ο Dr. Ilja Nothnagel, Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, εξέφρασε την άποψη ότι «η βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων απαιτεί σαφώς καθορισμένους στόχους αλλά και τεχνολογικά ουδέτερους τρόπους, ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η ανταγωνιστικότητα». Προϋπόθεση,διευκρίνισε «αποτελεί η καινοτομία και κυρίως η ελευθερία των επιχειρήσεων να δρουν με οδηγό την καινοτομία, ακολουθώντας έναν ξεκάθαρα διακηρυγμένο στόχο. Θα πρέπει επίσης να καταστεί διακριτό το ποιος επιβαρύνεται με το κόστος προσαρμογής στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της απαιτούμενης γραφειοκρατίας. Έχουμε όλοι χρέος να συνδέσουμε την ανταγωνιστικότητα με τους στόχους βιωσιμότητας, ώστε να είναι ελκυστικοί στην αγορά και η υλοποίηση των προγραμμάτων “πράσινης” μετάβασης να καταστούν εφικτοί» πρόσθεσε ο Dr. Ilja Nothnagel.

O Βασίλης Στενός, Co-Founder & CEO της Solmeyea, σημείωσε ότι η εταιρεία εστιάζει στην καινοτομία της βιοτεχνολογίας, έχοντας περάσει από το στάδιο της έρευνας στο εργαστήριο, στο επόμενο μεγάλο βήμα: τη βιομηχανική παραγωγή, με την ομάδα της να αποτελείται από Έλληνες επιστήμονες που επέστρεψαν στη χώρα για να συμβάλουν στο εγχείρημα, αντιστρέφοντας το φαινόμενο του brain drain. Ο ίδιος εξήγησε ότι «η «τεχνολογία της Solmeyea αξιοποιεί διοξείδιο του άνθρακα επιτόπου, το οποίο μετατρέπει σε πρωτεΐνη — μια πρώτη ύλη ουδέτερη σε χρώμα, οσμή και γεύση, με κύρια εφαρμογή προς το παρόν στον κλάδο των τροφίμων. Το καινοτόμο αυτό μοντέλο επιτρέπει την παραγωγή πρωτεϊνών δίπλα σε ρυπογόνες μονάδες, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική σε συμβατικές μεθόδους παραγωγής. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με μεγάλη γερμανική εταιρεία γαλακτοκομικών, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τη δημιουργία του πρώτου της εργοστασίου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδυτικές ευκαιρίες».

«Η βιωσιμότητα έχει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις», ανέφερε η κα Μιχαέλα Μπαλή, Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο του Germany Trade and Invest κ αι συντονίστρια του συνεδρίου. «Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι απαραίτητες πολιτικές ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών και κατ΄ επέκταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η καινοτομία και παράλληλα να τηρηθούν οι στόχοι της πράσινης μετάβασης προκειμένου η Ευρώπη να μην χάσει το τραίνο της ανάπτυξης πράσινων τεχνολογιών».