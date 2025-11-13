Μητσοτάκης στην Ελευσίνα: Προτεραιότητά μας «να σκύψουμε» πάνω από την ακρίβεια
14:10 - 13 Νοε 2025

Μητσοτάκης στην Ελευσίνα: Προτεραιότητά μας «να σκύψουμε» πάνω από την ακρίβεια

Το θέμα της ακρίβειας και την ανάγκη αντιμετώπισής της ανέδειξε ως βασικό μέλημα της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στην Ελευσίνα.  

«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, απαριθμώντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

Ακόμη, σε συνέχεια και της ψήφισης από τη Βουλή των μέτρων στήριξης, υπενθύμισε πως «από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας».

«Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται»

Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε, ακόμη, στην ενίσχυση του ρόλο της χώρας, υπό το φως των πρόσφατων συμφωνιών στα ενεργειακά. «Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται», υπογράμμισε.

Παράλληλα εξήγγειλε έργα για την περιοχή, κάνοντας ειδική μνεία στη μεταφορά του λιμανιού Ελευσίνας, στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στην αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. «Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες» διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (13/11), ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τα Μέγαρα, καθώς στο αεροδρόμιο των Μεγάρων πραγματοποιήθηκε η παράδοση τριών νέων αεροσκαφών εναέρια επιτήρησης Diamond DA62 MPP στο πυροσβεστικό σώμα.

