Alumil: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα – Τα ονόματα

Η «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» (η «Εταιρεία»), ενημέρωσε την Πέμπτη (13/11) το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 11.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης του κ. Νικόλαου Κλείτουτου Κώστα, η θέση καλύφθηκε από την κα. Σοφία Μιχαλάκη του Ιωάννη.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 11.11.2025, επιβεβαιώθηκε ότι η κα. Σοφία Μιχαλάκη, ανεξάρτητη από την εταιρεία, αναλαμβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε. του Ν. 4449/2017, τον Κανονισμό Λειτουργίας της

Επιτροπής Ελέγχου και τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

• Σοφία Μιχαλάκη, του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο, Πρόεδρος της Επιτροπής

• Γεώργιος Δουκίδης, του Ιωάννη, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου

• Αθανάσιος Σαββάκης, του Ιωάννη, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί με αυτή τη σύνθεση έως την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, όπου οι μέτοχοι θα ενημερωθούν για την παραίτηση του κ. Νικόλαου Κλείτου, την αντικατάστασή του από την κα. Σοφία Μιχαλάκη και θα κληθούν να

επιβεβαιώσουν τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.