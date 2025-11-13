Σε χαμηλό 3,5 ετών οι βρετανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ελέω δασμών – «Βουτιά» 11,4%
Ειδήσεις
16:42 - 13 Νοε 2025

Σε χαμηλό 3,5 ετών οι βρετανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ελέω δασμών – «Βουτιά» 11,4%

Reporter.gr Newsroom
Οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο τους από τον Ιανουάριο του 2022, καθώς ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πλήττει τη ζήτηση για βρετανικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τα νεότερα εμπορικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), η αξία των βρετανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ –συμπεριλαμβανομένων και των πολύτιμων μετάλλων– μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 500 εκατομμύρια λίρες, ήτοι κατά 11,4%.

Όπως αναφέρει η ONS, «η αξία των εξαγωγών αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2025 βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2022 και παραμένει σχετικά χαμηλή από τότε που επιβλήθηκαν οι δασμοί τον Απρίλιο».

Η πτώση στις εμπορικές συναλλαγές σημειώνεται παρά τη συμφωνία που επετεύχθη το καλοκαίρι μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιρ Στάρμερ, η οποία προβλέπει ότι ο αεροδιαστημικός κλάδος του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιρείται πλήρως από τους αμερικανικούς δασμούς, ενώ οι δασμοί για την αυτοκινητοβιομηχανία μειώθηκαν από 25% σε 10%.

Σε γενικές γραμμές, ο βασικός δασμός 10% που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα παραμένει χαμηλότερος από τους αμοιβαίους δασμούς που ισχύουν για τις εισαγωγές από άλλες χώρες.

Η ίδια έκθεση καταγράφει ότι οι εξαγωγές χημικών προϊόντων από τη Βρετανία προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 300 εκατομμύρια λίρες, ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών υποχώρησαν κατά 100 εκατομμύρια λίρες — εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει στην κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Jaguar Land Rover, με αποτέλεσμα να ανασταλούν οι δραστηριότητές της για έναν μήνα.

Συνολικά, οι εξαγωγές αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκαν κατά 1,7 δισεκατομμύρια λίρες ή 5,5% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας κάμψη τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς τις τρίτες χώρες.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 3 δισ. λίρες, φτάνοντας τα 59,6 δισεκατομμύρια λίρες για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

