Μάχη στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα: Αντιπαράθεση για αποζημιώσεις και διαχείριση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και η διαχείριση της κρίσης από τη ζωονόσο της ευλογιάς, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Οκτωβρίου, που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

Η ΠΝΠ εισάγει μέτρα για την καλύτερη οργάνωση της κρατικής ανταπόκρισης σε περιπτώσεις επιζωοτιών, προβλέπει αποζημιώσεις για παραγωγούς που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αλλά και τη δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφέρειες. Παράλληλα, καθιερώνεται υποχρέωση για ταχεία υγειονομική ταφή των ζώων εντός 72 ωρών από τη διάγνωση, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για δημάρχους που καθυστερούν τον ορισμό χώρων ταφής.

Παλιούρα (ΝΔ): «Έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων του μόχθου»

Η εισηγήτρια της ΝΔ, Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση «κάνει ένα κρίσιμο βήμα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους της παραγωγής», σημειώνοντας ότι η ΠΝΠ δεν είναι μια τυπική διαδικασία αλλά «θεσμική συνέχεια μιας πολιτικής που στηρίζει έμπρακτα τους αγρότες και κτηνοτρόφους».

Όπως είπε, η ευλογιά αποτελεί «μια τεράστια απειλή» για τον πρωτογενή τομέα και με τις ρυθμίσεις αυτές «διασφαλίζεται η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγροτική οικονομία».

Αντιπολίτευση: Αποσπασματικά μέτρα και κυβερνητική ανεπάρκεια

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι τόνοι ανέβηκαν, με όλα σχεδόν τα κόμματα να κατηγορούν την κυβέρνηση για καθυστερήσεις, απώλεια ευρωπαϊκών κονδυλίων και επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης, έκανε λόγο για «αδιέξοδο στον αγροτικό κόσμο», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έχασε 85 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικές ενισχύσεις το 2023 και 125 εκατομμύρια το 2024». Όπως είπε, «χιλιάδες αγρότες δεν έχουν λάβει ούτε τις ενισχύσεις του 2024 ούτε τα 500 εκατ. ευρώ που έπρεπε να δοθούν για το 2025».

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ολιγωρία και χαμένα κονδύλια» και σημείωσε ότι «η διαχείριση της ευλογιάς υπήρξε πρόχειρη και ανεπαρκής», υποστηρίζοντας ότι «χάθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια από άμεσες ενισχύσεις».

Ακόμη πιο αιχμηρός, ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς έκανε λόγο για «κοροϊδία των κτηνοτρόφων», καταγγέλλοντας ότι «εδώ και 15 μήνες η κυβέρνηση καθυστερεί αποζημιώσεις και αφήνει τα κοπάδια να θανατώνονται χωρίς σχέδιο».

Σφοδρές αιχμές και για ΟΠΕΚΕΠΕ - Φραπέδες και πολυτελή οχήματα στη συζήτηση

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Χουσεΐν Ζεϊμπέκ επανέφερε στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «λεηλασία των τίμιων κτηνοτρόφων» και καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μέτρα που αφορούν μόλις 37.000 αγρότες από τους 650.000».

«Χρωστάτε 1 δισ. ευρώ σε ενισχύσεις και αφήνετε τους πραγματικούς παραγωγούς χωρίς ρευστότητα, ενώ τα στελέχη σας κυκλοφορούν με φεράρι και τζάγκουαρ», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, έκανε λόγο για «επιδερμικά μέτρα» και κατήγγειλε ότι «οι δήμοι αδυνατούν να καθορίσουν χώρους ταφής, με αποτέλεσμα στη Βόρεια Ελλάδα να μένουν άταφα ζώα για μέρες».

Η ελληνική κτηνοτροφία καταρρέει

Ο βουλευτής της «Νίκης», Κομνηνός Δελβερούδης, περιέγραψε εικόνα κατάρρευσης του αγροτοδιατροφικού τομέα, επισημαίνοντας ότι «οι θανατώσεις έχουν ξεπεράσει τις 450.000» και πως «ο θυμός του κόσμου της υπαίθρου είναι τεράστιος».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, έκανε λόγο για «ολοκληρωτική καταστροφή» και «κρατική αδράνεια», σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε σχέδιο υγειονομικής ταφής, ούτε εκπαίδευση κτηνοτρόφων για μέτρα βιοασφάλειας».