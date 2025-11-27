Enaon: Ολοκληρώνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σε Κιλκίς, Σέρρες, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Βέροια και Αλεξάνδρεια

Τα μεγάλα έργα ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, σε κλίμα επικοδομητικού διαλόγου, μεταξύ της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κας Αθηνάς Αθανασιάδου – Αηδονά και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Enaon EDA, κας Francesca Zanninotti, με τη συμμετοχή στελεχών της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, με βάση ανακοίνωση, συζητήθηκαν η αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και η πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων κατασκευής του δικτύου σε επιπλέον έξι πόλεις της Περιφέρειας: το Κιλκίς, τις Σέρρες, την Κατερίνη, τα Γιαννιτσά, τη Βέροια και την Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της EnaonEDA, θυγατρικής της Enaon του ομίλου Italgas, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ολοκληρώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας, θωρακίζοντας την περιοχή με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, έτοιμες για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων. Ειδικότερα:

Στη Βέροια, έχουν ήδη κατασκευαστεί 25 χλμ. δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης, από τα συνολικά 40 χλμ. που θα ολοκληρωθούν εντός του 2026. Μεγάλο μέρος του δικτύου έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 100 παροχές σε καταναλωτές, ενώ συνεχίζουν να προστίθενται νέες συνδέσεις.

Στην Αλεξάνδρεια, έχει κατασκευαστεί το 87% του δικτύου συνολικού μήκους 28 χλμ και η τροφοδοσία της πόλης με φυσικό αέριο αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου.

Στα Γιαννιτσά, το έργο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό του. Έχουν κατασκευαστεί 45 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης και περίπου 930 συνδέσεις καταναλωτών.

Στην Κατερίνη, έχει ολοκληρωθεί το 34% του δικτύου διανομής χαμηλής πίεσης, συνολικού μήκους 40 χλμ, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες και οι συνδέσεις καταναλωτών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Στις Σέρρες, έχει ολοκληρωθεί το 59% του δικτύου, συνολικού μήκους 41 χλμ, ενώ στο Κιλκίς το 86% του δικτύου συνολικού μήκους 31 χλμ.

Σύμφωνα με την Πράξη Ένταξης του Προγράμματος, πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 49,2 εκατ. ευρώ από το οποίο η Δημόσια Δαπάνη, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανέρχεται στα 20,2 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο αποτελούν η ίδια συμμετοχή της εταιρείας και οι μη επιλέξιμες δαπάνες. Το αμιγώς κατασκευαστικό έργο έχει συνολικό προυπολογισμό 30,7 εκατ. ευρώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έργα ξεκίνησαν με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ολοκληρώνονται μέσω του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2021-2027.

Τα συγχρηματοδοτύμενα έργα ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού αερίου στην Περιφερέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στρατηγικής σημασίας για την τοπική κοινωνία με πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς προσφέρουν μείωση του ενεργειακού κοστους, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος. Με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου έχουν ήδη συνδεθεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές δημόσιες υποδομές όπως τα Νοσοκομεία Γιαννιτσών, Σερρών και Κιλκίς, σχολικές μονάδες, οι εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού στις Σέρρες, το Κολυμβητήριο και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Κατερίνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υποδομές φυσικού αερίου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση προσιτού ενεργειακού κόστους, γεγονός που αντανακλάται και από την αύξηση της ζήτησης το 2025.

Είναι ενδεικτικό ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι νέες συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο αυξήθηκαν κατά 35% σε σύγκριση με το 2024. Εκτός από τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές, σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις συμβάσεις σύνδεσης των βιομηχανιών, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφηκε για τη σύνδεση δημόσιων κτηρίων, όπως νοσοκομεία, σχολεία κ.ά. Το 2025 καταγράφηκε, επίσης, αύξηση κατά 15%, σε σύγκριση με το 2024, όσον αφορά την ενεργοποίηση των νέων συνδέσεων καταναλωτών.

Μεγάλο ενδιαφέρον για σύνδεση με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου καταγράφεται, επίσης, στις έξι πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου το 2025 οι νέες συμβάσεις σύνδεσης με το δίκτυο αυξήθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με το 2024.

Σημειώνεται ότι, στις πόλεις όπου υλοποιούνται συγχρηματοδοτούμενα έργα

εφαρμόζεται για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.