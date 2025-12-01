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Trastor: Επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης στην Trastor Αφροδίτη Αβραμέα
Επιχειρήσεις
11:40 - 01 Δεκ 2025

Trastor: Επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης στην Trastor Αφροδίτη Αβραμέα

Reporter.gr Newsroom
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Η Trastor Property Investments ανακοινώνει ότι η κα Αφροδίτη Αβραμέα αναλαμβάνει Επικεφαλής Οικονομικής Διεύθυνσης του Ομίλου από την 1 Δεκεμβρίου 2025.

Η κα Αβραμέα διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης στους τομείς των ακινήτων, της εταιρικής τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών, των αναδιαρθρώσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην επαγγελματική της πορεία έχει ηγηθεί σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, έχει διαχειριστεί σημαντικά χαρτοφυλάκια εταιρικών δανείων, έχει συμβάλει ουσιαστικά σε στρατηγικούς μετασχηματισμούς μεγάλων οργανισμών και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας σε εισηγμένους ομίλους. Η εμπειρία της σε οργανισμούς όπως ο Όμιλος Ελλάκτωρ, η Intrum Hellas, η Τράπεζα Πειραιώς, η Marfin Investment Group και η Marfin Egnatia Τράπεζα, της έχει προσδώσει ένα ιδιαίτερα διευρυμένο και πολυδιάστατο πεδίο γνώσης, που καλύπτει τους τομείς των υποδομών, των ακινήτων, της ναυτιλίας, της ενέργειας και των εταιρικών χρηματοδοτήσεων.

Η κα Αβραμέα είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το Harvard University, Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το City University of New York και Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι επίσης κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου CFA (Chartered Financial Analyst).

Ο Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Property Investments, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε την Αφροδίτη στην Trastor. Η πολυδιάστατη εμπειρία της στα χρηματοοικονομικά, η στρατηγική της οπτική και η ικανότητά της να καθοδηγεί ομάδες σε ποικίλα απαιτητικά περιβάλλοντα αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο. Είμαι πεπεισμένος ότι η συμβολή της θα είναι καθοριστική στην επόμενη φάση της ανάπτυξής μας και θα ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια, στις διαχρονικά ισχυρές αποδόσεις και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

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