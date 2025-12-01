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Με πτωτικό πρόσημο μπαίνει ο Δεκέμβριος για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια
11:25 - 01 Δεκ 2025

Με πτωτικό πρόσημο μπαίνει ο Δεκέμβριος για τις ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν τον τελευταίο μήνα διαπραγμάτευσης του έτους (1/12) σε αρνητικό έδαφος.

Ο δείκτης Stoxx 600 ξεκινούν τη Δευτέρα (1/12) σε αρνητικό έδαφος, με το πανευρωπαϊκό σημείο αναφοράς να υποχωρεί κατά 0,17% στις 575,46 μονάδες, καθώς τα μεγάλα χρηματιστήρια και οι επιμέρους κλάδοι κινούνται επίσης πτωτικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,62% στις 23,680.09 μονάδες, ο γαλλικός CAC κινείται πτωτικά 0,39% στις 8,091.38 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE καταγράφει μικρή πτώση 0,03% στις 9,717.40 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός δείκτης MIB καταγράφει απώλειες 0,48% στις 43,154.00 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανίκος IBEX σημειώνει κέρδη 0,19% κινούμενος στις 16,404.19 μονάδες, με τον πορτογαλικό PSI να κινείται επίσης σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος κατά 0,37% στις 8,140.82 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωαγορές είχαν κλείσει την Παρασκευή σε θετικό έδαφος, στο τέλος ενός μήνα με έντονες διακυμάνσεις για τις μετοχές, καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επανήλθαν στο προσκήνιο. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη νομισματική πολιτική επηρέασε επίσης το επενδυτικό κλίμα τον προηγούμενο μήνα, αλλά οι επενδυτές πλέον αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια όταν συνεδριάσει στις 9-10 Δεκεμβρίου. Οι traders τιμολογούν με πιθανότητα 87,4% μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Επισημαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά τη δήλωση της Ουκρανίας ότι ενέκρινε κατ’ αρχήν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Το σχέδιο αποτελεί τροποποιημένη εκδοχή ενός αρχικού σχεδίου 28 σημείων, που καταρτίστηκε μυστικά από τις ΗΠΑ και τη Μόσχα και φαινόταν να ευνοεί τη Ρωσία.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπό την ηγεσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποίησαν περαιτέρω συνομιλίες στη Φλόριντα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ παραγωγικές», αλλά ότι απομένει ακόμη αρκετή δουλειά.

Την ίδια στιγμή, τα futures των αμερικανικών μετοχών κατέγραψαν οριακές μεταβολές το βράδυ της Κυριακής, μετά από μια κερδοφόρα εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν να ολοκληρώσουν μια ισχυρή χρονιά για το 2025.

Η εποχικότητα βρίσκεται επίσης στο πλευρό της Wall Street. Ο δείκτης S&P 500 σημειώνει κατά μέσο όρο άνοδο άνω του 1% τον Δεκέμβριο, γεγονός που τον καθιστά τον τρίτο καλύτερο μήνα του έτους για τον δείκτη, σύμφωνα με δεδομένα από το Stock Trader’s Almanac που χρονολογούνται από το 1950.

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