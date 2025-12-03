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PeopleCert: Πάνω από τέσσερις φορές υπερκάλυψη στη νέα έκδοση ομολόγου €300 εκατ.
Επιχειρήσεις
22:10 - 03 Δεκ 2025

PeopleCert: Πάνω από τέσσερις φορές υπερκάλυψη στη νέα έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατέγραψε με βάση πληροφορίες, η νέα έκδοση ομολόγου της PeopleCert, ύψους €300 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε πάνω από τέσσερις φορές, προσελκύοντας περίπου 80διεθνείς και ελληνικούς θεσμικούς επενδυτές.

Πηγές της αγοράς τόνιζαν ότι η ζήτηση που άγγιξε τα €1,28 δισ. δεν είναι απλώς ένδειξη μιας επιτυχημένης χρηματοδοτικής κίνησης, αλλά μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση της εταιρείας, η οποία αντικατοπτρίζει τη σταθερά ενισχυμένη θέση της στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και τη δυναμική προοπτική του Ομίλου στο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται , η PeopleCert, υπό τον Ιδρυτή της και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βύρωνα Νικολαΐδη, εξέδωσε νέο senior secured ομόλογο λήξης 2031, η τιμολόγηση του οποίου κυμαίνεται στο 5,50%, ενώ διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Euronext Dublin.

Για την έκδοση του ομολόγου, η Morgan Stanley λειτούργησε ως Αποκλειστικός Φυσικός Ανάδοχος (sole physical bookrunner) και μαζί με τη Deutsche Bank, ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators). Στη διάθεση του τίτλου συμμετείχαν ως Κοινοί Ανάδοχοι (Joint Bookrunners) οι Bank of America, Citi, Eurobank, Goldman Sachs, Santander, ενώ οι Alpha Bank, CrediaBank, , National Bank of Greece S.A., Optima bank, Ambrosia Capital kai Euroxx Securities ανέλαβαν τον ρόλο των Συνδιαχειριστών (Co-managers) της έκδοσης. ‎

Μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης

Με βάση πηγές της εταιρείας, επιτυχής έκδοση εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά, που ενισχύεται από την αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη επαγγελματική γνώση και δια βίου μάθηση.

Η PeopleCert έχει παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.

Η εξαγορά-ορόσημο της City & Guilds

Η νέα ομολογιακή έκδοση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της PeopleCert για την εξαγορά του ιστορικού και κορυφαίου οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεωνCity & Guilds , στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μία συμφωνία που αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών κατά περίπου €185 εκατ., ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στη ζώνη των €350 εκατ.

Η City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από μηχανική, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).

Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνησητης PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL® και PRINCE2®) καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό “μονόκερο”.

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