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Πιερρακάκης: Συνάντηση στη Ρώμη με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti
Οικονομία
21:35 - 03 Δεκ 2025

Πιερρακάκης: Συνάντηση στη Ρώμη με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών Giancarlo Giorgetti

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Ρώμη, όπου είχε συνομιλίες με τον Ιταλό ομόλογό του, Giancarlo Giorgetti. Οι επαφές διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση Ελλάδας και Ιταλίας για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν την πορεία των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ενίσχυσής τους. Οι κ.κ. Πιερρακάκης και Giorgetti αναγνώρισαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ταχύτερα βήματα για να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση της στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον ευρωπαϊκό συντονισμό, έγινε εκτενής αναφορά στα συμπεράσματα της Έκθεσης Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ο Έλληνας Υπουργός επεσήμανε ότι «οι προκλήσεις που αναδεικνύει η έκθεση είναι σήμερα πιο επίκαιρες από ποτέ», τονίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και φιλόδοξες πολιτικές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη συνολική οικονομική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκαν οι εξελίξεις γύρω από το ψηφιακό ευρώ, ως παράγοντα που μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, όπως επίσης και ζητήματα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Παράλληλα, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συνεισφέρουν από κοινού στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και στρατηγικά προσανατολισμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, ικανής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες διεθνείς προκλήσεις.

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