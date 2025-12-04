Eurohold: Έσοδα €1,18 δισ. στο εννεάμηνο – «Άλμα» 23,1% στα EBITDA

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 23,1%, στα 151,18 εκατ. ευρώ, με τη μητρική εταιρεία να συμβάλλει ουσιαστικά στο τελικό αποτέλεσμα. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 7,9%, στα 1,52 δισ. ευρώ.
Ενεργειακός τομέας – Ο κύριος μοχλός ανάπτυξης
Τα έσοδα από τις ενεργειακές δραστηριότητες ανήλθαν σε 920 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14,8% σε σχέση με πέρσι. Τα EBITDA από τον ενεργειακό τομέα ανήλθαν σε 103,84 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση κατά 4,7%.
Ασφαλιστικές δραστηριότητες – Σημαντική αύξηση κερδοφορίας
Ο ασφαλιστικός τομέας παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 4,4%, φτάνοντας τα 264,26 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 36,2%, στα 11,49 εκατ. ευρώ.
Η Eurohold δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλισης μέσω των Electrohold Group και Euroins Insurance Group, ενώ παρέχει χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες μέσω της Euro-Finance.