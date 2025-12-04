Γερμανία: Τρίζει η καρέκλα του Μερτς – Απρόσμενο χέρι βοηθείας από την Αριστερά

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο συντηρητικός συνασπισμός του έλαβαν μια απρόσμενη πολιτική «σανίδα σωτηρίας» από μια πηγή «έκπληξη», αλλά μια βοήθεια που συνοδεύεται από κόστος.

Όπως μεταδίδει το Politico, το γερμανικό αριστερό κόμμα Die Linke (Η Αριστερά) ανακοίνωσε την Τετάρτη (3/12) ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία για το πακέτο συντάξεων που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, διασφαλίζοντας ουσιαστικά ότι το πακέτο θα εγκριθεί και πιθανώς γλιτώνοντας τον Μερτς από μια ταπεινωτική ήττα που θα υπονόμευε περαιτέρω την ήδη αδύναμη κυβερνητική του συμμαχία.

Η ανακοίνωση από τους ηγέτες της Αριστεράς ήρθε ενώ ο Μερτς προσπαθούσε να κατευνάσει μια εξέγερση 18 νεαρών βουλευτών μέσα στο ίδιο το συντηρητικό μπλοκ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα σημερινά συνταξιοδοτικά οφέλη δεν είναι βιώσιμα. Επειδή ο συνασπισμός του Μερτς διαθέτει μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία μόλις 12 ψήφων, η έγκριση του πακέτου συντάξεων είχε καταστεί αμφίβολη.

Οι ηγέτες της Αριστεράς δήλωσαν ότι δεν ενεργούν για να βοηθήσουν τον συνασπισμό, αλλά για να προστατεύσουν τους συνταξιούχους από περικοπές.

Οι συντηρητικοί «παίζουν παιχνίδια εξουσίας εις βάρος εκατομμυρίων συνταξιούχων σε όλη τη χώρα», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, Χάιντι Ράιχινεκ. «Είναι απολύτως ντροπιαστικό ότι το συντηρητικό μπλοκ δεν επιτρέπει καν στους συνταξιούχους να έχουν βούτυρο στο ψωμί τους.»

Σε αδιέξοδο ο Μερτς

Η απόφαση της Αριστεράς να απόσχει απαλλάσσει τον Μερτς από ένα άμεσο πολιτικό αδιέξοδο που είχε εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητα του συνασπισμού του — μιας ιδεολογικά ανομοιογενούς συμμαχίας μεταξύ των συντηρητικών του Μερτς και του κεντροαριστερού SPD — να περάσει κρίσιμη νομοθεσία μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Ταυτόχρονα, η απρόσμενη βοήθεια της Αριστεράς δημιουργεί μια νέα μορφή αμηχανίας, καθώς δίνει την πολιτικά επιζήμια εντύπωση ότι ο συνασπισμός του Μερτς χρειάστηκε τη στήριξη των ακροαριστερών αντιπάλων που το κόμμα του θεωρεί υπερβολικά ριζοσπαστικούς για συνεργασία.

Αν οι 64 βουλευτές της Αριστεράς τηρήσουν την υπόσχεσή τους να απόσχουν στην ψηφοφορία της Παρασκευής στη Μπούντεσταγκ, θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των ψήφων που χρειάζονται οι κυβερνητικοί βουλευτές για να εγκρίνουν τη νομοθεσία περί συντάξεων, παρέχοντας έμμεση βοήθεια.

Για να διασώσουν το κύρος τους, οι συντηρητικοί ηγέτες συνεχίζουν να προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη των νεαρών συντηρητικών αντάρτων για το πακέτο συντάξεων. Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη δεν ήταν σαφές αν αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν.

Οι ηγέτες του συνασπισμού ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή έναν συμβιβασμό για το συνταξιοδοτικό — συμφωνώντας να εξετάσουν πολύ πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις ήδη από το επόμενο έτος — ελπίζοντας ότι αυτό θα κατευνάσει τις ανησυχίες των νεαρών ανταρτών. Αλλά πολλοί εξακολουθούν να απορρίπτουν το τρέχον πακέτο.

Ο Γιοχάνες Βίνκελ, ένας νεαρός συντηρητικός βουλευτής, δήλωσε σε διαδικτυακή ανάρτηση ότι σκοπεύει να καταψηφίσει το πακέτο την Παρασκευή.

«Η Γερμανία χρειάζεται επειγόντως μεταρρυθμίσεις, επειδή η δημογραφική αλλαγή θα έχει πρωτοφανείς επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά», είπε. «Η διαγενεακή δικαιοσύνη απαιτεί επιτέλους πρακτικές αποφάσεις αντί για συμβολική πολιτική.»