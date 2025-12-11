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Ρεκόρ χρηματοδότησης των ελληνικών startups
Επιχειρήσεις
10:56 - 11 Δεκ 2025

Ρεκόρ χρηματοδότησης των ελληνικών startups

Γιώργος Αλεξάκης
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Eπενδύσεις 732 εκατ. ευρώ έφερε στο ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων το 2025, σηματοδοτώντας την πλέον αποδοτική χρονιά στην ιστορία.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν σε 95 επιχειρηματικές συμφωνίες που έγιναν το 2025 σε πάνω από 90 ελληνικές startups με βάση τα όσα καταγράφονται στο FWD Greece Innovation Pulse 2025–2026, που παρουσίασε ο Managing Partner του Found.ation, Φίλιππος Ζακόπουλος.

Πρόκειται για μια χρονιά–σταθμό για το οικοσύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων καθώς είναι τα 732,22 εκατ. των επενδύσεων είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Σε σχέση με το 2024 υπάρχει αύξηση της τάξης του 35% όπως σημείωσε ο κ. Ζακόπουλος. «Το οικοσύστημα δεν εξελίσσεται πλέον γραμμικά, αλλά μεταμορφώνεται καθώς επιχειρηματικότητα, καινοτομία και πολιτική συγκλίνουν», τόνισε με έμφαση.

Οι επενδυτές

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2025 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 18 VC funds. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η δραστηριότητα των angel investors, που συμμετείχαν σε 3 στα 10 deals, αντανακλώντας — όπως εξήγησε ο Φ. Ζακόπουλος — «μια αγορά που δείχνει περισσότερη τόλμη και εμπιστοσύνη στις ομάδες».

Παράλληλα, για πρώτη φορά το report καταγράφει συμμετοχή family offices. Συνολικά 143 μοναδικοί επενδυτές συμμετείχαν σε deals:

  • 33% από τις ΗΠΑ
  • 26% από την ΕΕ (εκτός Ελλάδας)
  • 27% από Ελλάδα
  • 8% από Βρετανία
  • 6% από άλλες χώρες

Το 75% των deals ήταν σε pre-seed και seed επίπεδο, στοιχείο που δείχνει αναθέρμανση του πρώιμου σταδίου. Παράλληλα, οι γύροι Series A και άνω συγκέντρωσαν 614 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει πλέον και startups που ανεβαίνουν επίπεδο και «χτίζουν» διεθνή παρουσία.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο deal της χρονιάς ήταν τα 300 εκατ. ευρώ της Spotawheel, με συνδυασμό Series C και venture debt — ιστορική συμφωνία για την ελληνική αγορά.

Στο μεταξύ, με βάση όσα αναφέρθηκαν, σημαντική είναι η άνοδος του venture debt, το οποίο έφτασε τα 344,08 εκατ. ευρώ, μετατρεπόμενο σε κρίσιμο εργαλείο χρηματοδότησης για startups χωρίς collateral. Όπως τόνισε ο κ. Ζακόπουλος, αυτή η εξέλιξη «δείχνει την ωριμότητα ενός οικοσυστήματος που αποκτά νέα χρηματοδοτικά μονοπάτια».

Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα η Eurobank έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του προϊόντος.

Η άμυνα

Σε ό,τι αφορά τους τομείς, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον και στο οικοσύστημα των νεοφυών μπαίνει και η ανάπτυξη δραστηριότητας σε θέματα άμυνας.

Η Defence Tech εμφανίζεται για πρώτη φορά ως διακριτή κατηγορία, όπως σημείωσε ο κ. Ζακόπουλος, «ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και τις νέες ανάγκες σε επίπεδο ασφάλειας και τεχνολογικής αυτονομίας».

Αναλυτικά οι τομείς που προσέλκυσαν τα περισσότερα κεφάλαια ήταν:

  • Τεχνητή Νοημοσύνη (34% των επενδύσεων)
  • SaaS
  • HealthTech

Οι “‘εξοδοι - exits”

Παράλληλα, με βάση την έκθεση, το 2025 καταγράφηκαν οκτώ exits, τα περισσότερα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων οι CompassAir, Cyberscope, Flexfin, Jamjar.gr και Transifex. Αν και τα ποσά δεν ήταν εντυπωσιακά, ο Φ. Ζακόπουλος υπογράμμισε ότι «η συχνότητα των exits είναι ξεκάθαρη ένδειξη ωρίμανσης και υγιούς κύκλου επενδύσεων».

Οι τάσεις του 2026

Σε σχέση με τη νέα χρονιά το ενδιαφέρον των νεοφυών εστιάζεται σε ανάπτυξη εφαρμογών AI, HealthTech και Agritech. Παράλληλα, το 79% των επενδυτών πιστεύει ότι το 2026 θα είναι καλύτερο από το 2025.

Τα funds προσανατολίζονται κυρίως σε AI, HealthTech και Agritech, ενώ παραδοσιακοί κλάδοι όπως τουρισμός, φιλοξενία και ακίνητα θεωρούνται πλέον κορεσμένοι.

Παρότι η Ελλάδα παραμένει 47η παγκοσμίως στο startup οικοσύστημα, με κύρια hubs Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Φίλιππος Ζακόπουλος δήλωσε: «Η επόμενη φάση απαιτεί ισχυρότερες συνεργασίες, βαθύτερη εξειδίκευση και δυνατότητα ουσιαστικής διεθνούς κλιμάκωσης. Το οικοσύστημα βρίσκεται πλέον σε τροχιά ωρίμανσης».

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