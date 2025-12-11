Πόσο θα κοστίσει φέτος το γιορτινό τραπέζι – Αναλυτική καταγραφή τιμών

Σύμφωνα με την καταγραφή, όπως παρουσιάστηκε στο MEGA, η γαλοπούλα - το κεντρικό πιάτο πολλών τραπεζιών - ανέρχεται στα 26 € (2 κιλά προς 13 €/κιλό). Το αρνί κοστίζει 34 € (2 κιλά προς 17 €/κιλό), ενώ για τα υπόλοιπα υλικά του κυρίως πιάτου και των συνοδευτικών τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:
- Ψωμί: 12 €
- Ντομάτες: 1,40 € για 500 γραμμάρια
- Αγγούρι: 0,70 €
- Φρέσκα κρεμμύδια (ματσάκι): 0,80 €
- Λάχανο: 2 €
- Καρότα: 1 € για 2 κιλά
- Πατάτες: 1,25 € για 1,25 κιλό
Στα τυροκομικά, η φέτα κοστίζει 6,5 € (1,2 κιλά προς 13 €/κιλό), ενώ η γραβιέρα φτάνει τα 9,90 € για μισό κιλό (19,80 €/κιλό).
Το ποτό του τραπεζιού ανεβάζει επίσης τον λογαριασμό:
- Εμφιαλωμένο κρασί 0,75 λτ: 16 €
- Τέσσερις μπύρες: 8,80 €
Από το χριστουγεννιάτικο μενού δεν λείπουν φυσικά τα γλυκά, με 1 κιλό μελομακάρονα στα 19 € και επιπλέον γλυκά στα 18 €, ενώ τα φρούτα της εποχής υπολογίζονται στα 4,5 €. Για τη γέμιση της γαλοπούλας απαιτούνται ακόμη 17 €.
Συνολικά, το κόστος του εορταστικού τραπεζιού φτάνει τα 178,85 €, ποσό που αποτυπώνει τόσο την αυξημένη τιμή πολλών βασικών προϊόντων όσο και την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά ενόψει των γιορτών.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dev5oarrbsnd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}