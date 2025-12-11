Πόσο θα κοστίσει φέτος το γιορτινό τραπέζι – Αναλυτική καταγραφή τιμών

Με τις τιμές στα βασικά αγαθά να παρουσιάζουν διαρκείς αυξομειώσεις και τα νοικοκυριά να αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους, το ερώτημα για το πόσο θα κοστίσει το φετινό γιορτινό τραπέζι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Μια ενδεικτική λίστα αγορών αποτυπώνει τη συνολική επιβάρυνση για ένα τυπικό εορταστικό μενού, η οποία φτάνει τα 178,85 €.

Σύμφωνα με την καταγραφή, όπως παρουσιάστηκε στο MEGA, η γαλοπούλα - το κεντρικό πιάτο πολλών τραπεζιών - ανέρχεται στα 26 € (2 κιλά προς 13 €/κιλό). Το αρνί κοστίζει 34 € (2 κιλά προς 17 €/κιλό), ενώ για τα υπόλοιπα υλικά του κυρίως πιάτου και των συνοδευτικών τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Ψωμί: 12 €

Ντομάτες: 1,40 € για 500 γραμμάρια

Αγγούρι: 0,70 €

Φρέσκα κρεμμύδια (ματσάκι): 0,80 €

Λάχανο: 2 €

Καρότα: 1 € για 2 κιλά

Πατάτες: 1,25 € για 1,25 κιλό

Στα τυροκομικά, η φέτα κοστίζει 6,5 € (1,2 κιλά προς 13 €/κιλό), ενώ η γραβιέρα φτάνει τα 9,90 € για μισό κιλό (19,80 €/κιλό).

Το ποτό του τραπεζιού ανεβάζει επίσης τον λογαριασμό:

Εμφιαλωμένο κρασί 0,75 λτ: 16 €

Τέσσερις μπύρες: 8,80 €

Από το χριστουγεννιάτικο μενού δεν λείπουν φυσικά τα γλυκά, με 1 κιλό μελομακάρονα στα 19 € και επιπλέον γλυκά στα 18 €, ενώ τα φρούτα της εποχής υπολογίζονται στα 4,5 €. Για τη γέμιση της γαλοπούλας απαιτούνται ακόμη 17 €.

Συνολικά, το κόστος του εορταστικού τραπεζιού φτάνει τα 178,85 €, ποσό που αποτυπώνει τόσο την αυξημένη τιμή πολλών βασικών προϊόντων όσο και την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά ενόψει των γιορτών.

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