Eurobank – ΕΤαΕ: Συμφωνία €62,5 εκατ. για τη στήριξη ΜμΕ και start-ups στην Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε την πρώτη συμφωνία InvestEU στην Κύπρο, σε μια εξέλιξη που φέρνει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πιο κοντά στις κυπριακές επιχειρήσεις. Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και της Eurobank και προβλέπει χαρτοφυλάκιο δανειακών εγγυήσεων που θα κινητοποιήσει έως και 62,5 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια.

Οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε κεφάλαια ανάπτυξης με καλύτερους όρους και στηρίζοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία στην κυπριακή οικονομία.

Η νέα γραμμή χρηματοδότησης, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο για τους Κύπριους επιχειρηματίες, καθώς μειώνει τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, διευκολύνοντας βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής και μεγαλύτερη ευελιξία.

Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση των τραπεζών σε start-ups, ενός τομέα που συχνά αποκλείεται από την πρόσβαση σε τραπεζική πίστωση. Με αυτόν τον τρόπο, η συμφωνία InvestEU στην Κύπρο δημιουργεί νέα αναπτυξιακά εργαλεία και ενισχύει την επιχειρηματικότητα στη χώρα.